Bánsági Ildikó: Meg kell tanulnom nemet mondani

Túl van a 70-en, de még mindig annyi mindent vállal, és olyan jól teljesít, hogy a kora fel sem merül, ha róla van szó. Ennek ellenére Bánsági Ildikó egyre jobban érzi úgy, hogy néha túlvállalja magát.

Bánsági Ildikó több színházban is játszik, szinkronizál és a rádióban is rendszeresen van felvétele. A 70 éves színésznő rengeteg munkát vállal, és mostanában jutott el odáig, hogy belássa, meg kell tanulnia nemet mondani.

Bánsági Ildikó a lassításról, és a túlvállalásról a Ripostnak mesélt: „de mit tegyek, ha tetszik egy felkérés? Még szép, hogy elvállalom. [...] A nemrég bemutatott Mennyei hang! főszerepe igazi jutalomjáték volt, imádom, ráadásul negyven év után újra együtt játszom benne Gálvölgyi Jánossal. A premierbulin tánccal vezettem le a drukkot.

Csonka Pici szerint simán letáncoltam őt is a parkettről.

De közben már elkezdtem egy újabb darabot is, meg ugye mennek a régiek is. Emellett sokat szinkronizálok, a régebbi munkáim mellé most megkaptam egy új amerikai sorozat főszerepét is. Újabban

már papírfecnikre írom fel, mikor, hová kell mennem,

mert már magam sem tudom követni. Persze nem akarok panaszkodni, örülök, hogy túl a hetvenen ennyire számítanak rám. Mégis úgy érzem, sokszor túlhajtom magam, a gyermekeim is mondják, hogy meg kell tanulnom nemet mondani.”