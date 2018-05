Ötvenedik születésnapi turnéja keretében Budapesten is koncertet ad a Nazareth. A legendás skót hard rock zenekar december 5-én az újbudai A38 hajón lép fel, és öt év szünet után tér vissza a magyar fővárosba.

Idén ünnepli fennállásának 50. születésnapját a legendás Nazareth zenekar, és december 5-én az A38-on is csinálnak egy bulit. A zenekar legutóbb 5 éve járt Budapesten, akkor a 45. születésnapjukat ünnepelték meg nálunk is. A Dunfermline skót városból 1968-ban indult együttesben az egykori alapítók közül ma már csak a 71 éves Pete Agnew basszusgitáros szerepel. A szintén alapító énekes, Dan McCafferty 2013-ban

egészségügyi okokból visszavonult az aktív zenéléstől,

helyét a walesi Carl Sentance vette át. A Nazareth új frontembere korábban többek között a Krokusban és a Tokyo Blade-ben énekelt, de dolgozott együtt Geezer Butlerrel (Black Sabbath), Paul Chapmannel (UFO), Vinny Appice-szel (Dio, Sabbath) és Don Airey-vel (Deep Purple) is. A Nazareth-ben Jimmy Murrison 1994 óta gitározik, a dobokon játszó Lee Agnew (a basszusgitáros fia) 1999 óta tag.

A Nazareth nevét nem a bibliai városról, hanem egy amerikai településről kapta, amely egyik korai dalukban szerepelt. McCaffertyék 1970-ben költöztek Londonba, megjelent és sikeres lett a debütáló album (Nazareth - 1971), rá

egy évre pedig már a Deep Purple-lel turnéztak.

A Deep Purple basszusgitárosa, Roger Glover produceri közreműködésével jelent meg 1973-ban a Razamanaz című lemezük, amely betört a brit slágerlistára, és kezdetét vette a csapat legsikeresebb korszaka.

Az 1975-ben megjelent Hair of the Dog címadó dala a rádiók nagy kedvence lett, a szintén ezen a lemezen szereplő Love Hurts pedig a Nazareth máig legismertebb balladája, amely

hónapokig volt a slágerlistákon a világ számos országában.

A csapat zenéjét elsősorban Dan McCafferty karcos, karakteres hangja, valamint a kemény, de egyben tiszta és könnyed gitárjáték határozta meg.

Az eddig 60 millió lemezt eladott együttes időről időre kiad egy-egy albumot vagy dalt. 1981-ben a Holiday című szerzeményből lett sláger, 1993-ban a Guns N' Roses is feldolgozta a Hair of the Dog-ot. A Nazareth 40. születésnapján, 2008-ban kiadott Newz című album megjelenését követően majdnem egy éven át járták Európát. Magyarországon többször is járt a zenekar, először 1983-ban a pilisborosjenői Fenevad Fesztiválon, legutóbb öt éve a budapesti Club 202-ben.