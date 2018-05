Cserhalmi György visszatér

Tizenegy bemutatót tart a jövő évadban a Nemzeti Színház. A világ legnagyobb rendezői közül többen is színpadra visznek különböző darabokat jövőre, így Viktor Rizsakov, Silviu Purcarete, David Doiasvili is rendez majd. Rajtuk kívül a Nemzeti Színház igazgatója, Vidnyánszky Attila négy darabot rendez, de Cserhalmi György, Szász János és Csiszár Imre rendezéseit is megnézheti jövőre majd a Nemzeti Színház közönsége.

A legnagyobb érték a stabilitás

A jövő évad nagyszínpadi bemutatóiról a Nemzeti Színház amfiteátrumában tartottak sajtótájékoztatót, amelyre a magyar rendezők is eljöttek. A nagyszínpadon Az ember tragédiája, a Rocco és fivérei, a Meggyeskert, a Tartuffe és a Sára asszony szerepel. A Gobbi Hilda Színpadon a Caligula helytartója, az Álomgyár, az Othello, a velencei, a Kinek se nap, se szél - Egy ember az örökkévalóságnak és a Macskajáték című darab látható, míg a Kaszás Attila Teremben a Hé, magyar Joe! című előadást mutatják be.

Vidnyánszky Attila először az idei évad eredményeiről beszélt. Elmondta, hogy ebben az évadban összesen 409 előadást tartottak a színházban, és eddig 111 ezer jegyet vett a közönség. Csütörtökön egyébként külön köszöntik majd a százezredik nézőt. A szezon végéig már csak két előadásra lehet jegyet kapni.

A színház legnagyobb értéke szerinte a stabilitás. A darabok témáit tekintve az eddigiek mentén haladnak tovább. Több mint 50 előadásból álló repertoárjuk van, ezekre lehet támaszkodni, és ez szabadságot ad – mondta -, és ehhez képest kellett új témákat választaniuk az új évadra.

Hangsúlyozta, hogy jövőre együttműködnek a Gyulai Várszínházzal. Az idén nyáron először Szász János rendezésében ott mutatják be a Caligula helytartója című művet. A címszereplő Trill Zsolt lesz. Szász János a sajtótájékoztatón azt mondta, hogy már próbálják a darabot, amely most is ugyanolyan aktuális, mint 40 évvel ezelőtt, amikor a híres Harag György-féle előadásban ő asszisztensként vett részt, de játszott is. A rendező utoljára 13 éve dolgozott a Nemzetiben, és örül, hogy újra itt rendezhet. Végül kiemelte, hogy a színházban régi ismerősökkel is találkozik, akik már 13 éve is ott dolgoztak, és szerinte a teátrum óriási erőssége az, hogy nagyon sok a fiatal művész.



Ezután Vidnyánszky Attila elmondta, hogy jövőre színpadra viszi Az ember tragédiája című darabot, amelyet már évek óta meg szeretett volna rendezni a Nemzetiben. Ezt az előadást egyébként már ötször megrendezte, színpadra állította nagyszínpadon, szobaszínházban de szabadtéren is. A jövő évadban egészen különleges előadást láthat majd a közönség, hiszen a színház nagyszínpadát arénává alakítják át, vagyis egy 800 férőhelyes teret hoznak létre, ahol a színpadot négy oldalról veszi majd körül a közönség. Az előadásban főként fiatal színészek játszanak majd. Évát Ács Eszter, Ádámot Berettyán Sándor alakítja majd, és Lucifer szerepében öt színészt láthat majd a közönség.



Az ember tragédiáján kívül a Rocco és fivéreit, a Sára asszonyt és a Hé, magyar Joe! című darabot rendezi majd Vidnyánszky Attila.

Ez utóbbi darabot Földes Hobo László a Hey Joe című blues alapján írta.

Csehov Meggyeskert című előadását Silviu Purcarete rendezi majd, amelyről Vidnyánszky Attila annyit mondott, hogy felejthetetlen lesz. Ezt a darabot egyébként a világ egyik legnagyobb rendezőjének tartott Purcarete először rendezi.

Viktor Rizsakov Ivan Viripajev Álomgyár című darabját állítja színpadra.

Csiszár Imre rendezi majd a Kinek se nap, se szél – Egy ember az örökkévalóságnak című drámát.

Az angol Nemzeti Színház is nagy sikerrel rendező David Doiasvili pedig Moliere Tartuffe című darabját állítja színpadra.

Cserhalmi György rendezésében Örkény István Macskajáték című művét láthatja a közönség. Azaz, a nagy színész, aki legutóbb a Körhinta egyik főszerepét játszotta Vidnyánszky rendezésében, most rendezőként tér vissza. Vidnyánszky Attila kiemelte: Örkény életművének meg kell jelennie a Nemzeti Színház repertoárján.

Ezután arról beszélt, hogy a marosvásárhelyi Spectrum Színházzal közös produkcióban készül Döbrentei Sarolta Sára asszony című előadása.

Igazi utazó színházzá válik a Nemzeti Színház a jövő évadban – hangsúlyozta az igazgató. Ősszel a stockholmi Bergman-fesztiválra mennek, októberben Belgrádba utaznak – ott két előadást mutatnak be. De fellépnek Litvániában, Zágrábban, Macedóniában, Moszkvában, a nyár elején Spanyolországban is, és a 25 éves beregszászi színházat is köszöntik. Magyarország számos városába is elmennek, így játszanak Gyulán, Kisvárdán, Mikházán, Kapolcson és Viszákon is. Nyáron Csíksomlyón adják elő a Csíksomlyói passió új változatát, és a Körhinta című darabnak is készül utaztatható változata.

A jövő évadra már kaphatók a jegyek és a bérletek is.

Választhatunk, hogy milyen úton éljük le az életünket

A sajtótájékoztató után Vidnyánszky Attila az Origónak elmondta, hogy olyan új témákat kerestek a jövő évadra, amely ugyan már jelen volt korábban is a Nemzeti Színház repertoárjában, de talán nem olyan erővel, mint szerették volna.

„Fontos téma a befogadás. Vagy az egymás megértésének szándéka és az értékekhez való ragaszkodás. Ezek persze már eddig is jelen voltak, de most a fél évad erről szól majd. Itt van például Az ember tragédiája, amely a választásról szól. Milyen útra állunk? Milyen gondolatok mentén próbáljuk élni az életünket? Vagy Csehov Meggyeskert című darabja, amelyben a régi és az új világ találkozása jelenik meg. A vidék és a nagyváros értékei ütköznek, az értékeink, elveink megtartásának lehetőségei mutatkoznak meg. Az előadásaink tartalmát tekintve ezek nem új témák, de talán erőteljesebben nyilvánulnak meg a jövő évadban. Ami viszont teljesen új lesz, az a közönséggel való kommunikációnk, de erről inkább majd csak a jövő évad végén beszélnék majd."

Az ember tragédiája című darabról elmondta, hogy lényegében 25 éve rendezi.

„Már tesztelem magam. Mindig az érintetlen példányhoz nyúlok hozzá, és figyelem, hogy mennyi marad a régi változatból benne. Ezzel a darabbal egy egész életet el lehet tölteni, és nekem mindig ünnep, amikor elkezdem újra rendezni. Ugyanúgy készülök rá, mint az első alkalommal. Most egy remek fiatal csapat állt össze, így az ő szemszögükön keresztül is szeretném megfogalmazni a darabot. Ők most kezdték a pályájukat, most indultak el az életben. Jelentős tehát a téma: a választási lehetőség. Isteni vagy ördögi úton indulunk-e el. Van-e egyáltalán választási lehetőségünk? Véleményem szerint igen. A lényeg tehát ez, és még egy fontos gondolat: szembesülés a halálraítéltségünkkel. Ráadásul ez az előadás egy beavatási szertartás is lesz, hiszen Bozsik Yvette osztálya is fellép a darabban – fiatal gyerekek, akik itt találkoznak először intenzíven a színházzal. A közönség számára is egy új szerepkört szeretnénk meghatározni – a jövő emberei ülnek majd a nézőtéren. Hogy ez hogyan sikerül majd, azt meglátjuk."

Az ember tragédiájában Lucifer szerepét öt fiatal színész játssza majd. Vidnyánszky Attila azt mondta, hogy ők a luciferi téma hordozói. Luciferből egy van, de a színpadon különböző témák jelennek meg, és azokat a témákat – mint lehetőségeket – mutatja be öt különböző színész.

Arról is beszélt, hogy Purcarete, Doiasvili és Rizsakov is rendez majd a Nemzeti Színházban.

„Jól zenélnek együtt a társulattal. Eltaláltak egy hangnemet, amelyből rendkívül jól szólnak a nézők felé. Természetesen mindannyian megkérdőjelezhetetlen mesterek, és Magyarországon már rajongótáboruk is van. Azt gondolom, hogy a világ bármelyik színháza büszkén mutogatná őket a következő évadjuk rendezői listáján."

A magyar Joe

Földes László Hobo A magyar Joe című darabjáról beszélt az Origónak. A darab témája a lelkiismeret furdalás és a bűn, valamint a bűn elkövetésének feldolgozása.



„A Hey, Joe című bluesból indult ki a darab, amely régi kedvenc dalom – játszom is a koncertjeimen magyarul. Arra gondoltam, hogy ha nekem lehet amerikai nevem – Hobo -, akkor miért ne lehetne Joe is magyar? Kitaláltam, hogy ezt a negyvenes éveiben járó férfit Magyar Józsefnek hívják, és A magyar Joe címen írok egy történetet a férfi gyerekkorától a szerelmen, házasságon, gyilkosságon, ítéleten, börtönéveken és a lelkiismeret furdaláson át a szabadulásáig. A darab végén pedig – kiszabadulva a börtönből – itt találja magát a mai Magyarországon. Ez a történet íve. Megmutattam Vidnyánszky Attilának, aki azt mondta, hogy ebből szeretne egy darabot készíteni."

Az előadásban végig dalok szólalnak majd meg, ráadásul vadonatúj dalok, amelyekből dupla album készül, és amely már a darab novemberi bemutatása előtt elkészül.