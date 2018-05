Gyereke született az 53 éves Kicska Lászlónak, az EDDA basszusgitárosának. A kilencedik EDDA-babának az egész zenekar egyformán örül. Pataky Attila azt mondta, hogy a kislány gyönyörű, és nagyon hasonlít az apjára.

Április 9-én megszületett Kicska László kislánya, Natália Zita. A kilencedik Edda-babának az egész zenekar egyformán örül. Korábban megírtuk, hogy Az Edda basszusgitárosa, Kicska László végigaggóda párja terhességét, ami egy vérömleny miatt egyáltalán nem volt zökkenőmentes. Bár már két éve együtt van 19 évvel fiatalabb párjával, Kicska mégsem mutatta meg a nagy nyilvánosság előtt, és sokáig azt is titokban tartotta, hogy 53 éves korára gyereke fog születni.

„Április 9-én, reggel kilenc órakor a kilencedik Edda-baba megszületett. Hatalmas nagy öröm, nagyon szeretjük. Mondhatom, hogy tankönyvi baba: nagyon nyugodt, nagyon aranyos, eszik, alszik. Annyi a különbség, hogy hárman vagyunk, nem ketten” - mondta Kicska László a FEM3 Caféban, ahová Pataky Attila is elkísérte. Az Edda frontembere azt mondta, irigyli, hogy Kicska kislánya ilyen nyugodt, mert az ő második fia születése után szinte egyáltalán nem aludt. Kicska pedig azt mondta, „nagyon érdekes, hogy, amikor még a mamája hasában volt a kicsi, és nagyon rugdalózott, akkor, ha Eddát hallgattunk, megnyugodott. Ha nagyon nagy a baj, a párom az Ima című dalt teszi be, ami a legutóbbi albumunkon szerepel, és akkor a baba azonnal megnyugszik, elcsendesedik. Hihetetlen.”

A basszusgitáros azt is elmondta, hogy kislányával együtt nézik a Bajnokok Ligáját, és már készülnek a vb-re is. Pataky Attila elmondta, hogy a kislány jó eséllyel lesz sportrajongó, hiszen Kicska nagyon jól teniszezik, az anya pedig aktív játékos, régebben a válogatottban is játszott. „A babán is látszik, hogy nyúlánk, nagyon csinos, vékony. 2800 grammal született, de 53 centivel. Majd meglátjuk, ha lesz kedve hozzá, akkor támogatjuk mindenben” - mondta Kicska. Pataky Attila pedig azzal viccelődött, hogy ellentmondásos, hogy a baba az apjára hasonlít, és mégis nagyon szép. „Az örömmámorban egyetlenegy pici üröm van, de biztos majd ez is korrigálódik: tiszta apja a lányka” - mondta Pataky Attila.