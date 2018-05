Különnböző szervezetek követelik, hogy töröljék R. Kelly koncertjeit a szexbotrányai miatt. Egy mozgalmat is indítottak, céljuk, hogy az énekes soha többet ne állhasson színpadra. Ha nem marad el a koncert, akkor a tiltakozók ott fognak tüntetni a stadion előtt.

Korábban megírtuk, hogy a zenész R. Kelly állítólag háziállatként tartotta a nőket egy szexbörtönben, sőt, tavaly nyár óta egyre több nő vádolja nemi erőszakkal. Egyébként a zenész elleni vádak nem újkeletűek, mert már a 2000-es években is jelentkeztek nők. Az egyik ügy bíróságra is került, de felmentették R. Kellyt.

A mostani vádhullám egyik legnagyobb hozadéka, hogy a nők egy mozgalmat is indítottak, aminek a Némítsuk el R. Kellyt ( #MuteRKelly) nevet adták. A megmozdulás célja, hogy az énekes soha többet ne állhasson színpadra, és sehol ne játsszák a dalait. A tiltakozók követelik, hogy R. Kelly következő koncertjét töröljék Észak-Karolinában - írta a Billboard. R. Kelly stábja azonban május 9-én kiadott egy nyilatkozatot, amelyben azt írták, az énekes már várja a koncertet.

Az YWCA nevű szervezet igazgatója, Brandi Collins-Calhoun levelet írt a koncertet szervező Greensboro Coliseumnak, amiben azt írta, ha nem marad el a koncert, akkor a szervezet többi vezetőivel az aréna előtt fognak tüntetni. Az igazgató azt is írta, hogy a koncerttel figyelmen kívül hagynák a közösség nagy részét képző fekete nőket és lányokat. A levelet más, alapvetően női szervezet vezetői is aláírták, például a NARAL, a North Carolina Black Women's Roundtable és a Professional Black Girl igazgatója is. Az aréna szóvívője nem kívánta kommentálni a levelet. A mozgalomnak már vannak eredményei is. Például május 5-én Chicagoban törölték R. Kelly koncertjét a tiltakozók miatt. Az énekes a YouTube-on kért bocsánatot a rajongóktól (a videóban 2 perc 3 másodpercnél kezdődik R. Kelly bocsánatkérése) az elmaradt koncert miatt, és azt mondta, ez az első alkalom, hogy egy koncertet pletykák miatt töröltek.

Brandi Collins-Calhoun azt is leírta, hogy a többi városban is fog tiltakozásokat szervezni R. Kelly ellen. Azt is hozzátette, hogy ha megtartják a koncertet a Greensboro Coliseumban, akkor soha többet nem teszi be oda a lábát.