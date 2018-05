Szigorú újítást vezetett be a Spotify, etikai szempontok alapján bizonyos előadókat kizárnak a hivatalos lejátszási listákról. A súlyos bűncselekménnyel vádolt zenészek számait nem törlik, de a felhasználók csak akkor hallgathatják, ha kifejezetten rákeresnek. A szigorú szabálynak köszönhetően a szexuális ragadozónak tartott R. Kelly dalait is kizárták.

A Spotify új üzletpolitikájának köszönhetően mostantól csak azok hallhatják R. Kelly dalait, akik kifejezetten rákeresnek az énekesre. A frissen bevezetett Hate Content lényege, hogy bár a streaming oldalon továbbra is elérhetőek lesznek, de a Spotify többet nem rakja fel hivatalos lejátszási listáira az olyan előadók számait, akiket súlyos bűncselekménnyel többszörösen is megvádoltak.