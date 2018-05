Mautner Zsófi gasztromissziója a Sláger Témában

Az e heti Sláger Téma vendégei Mautner Zsófia gasztroblogger és Göttinger Pál színházi rendező

lesznek.

Május 13-án a Sláger Téma első órájának vendége Mautner Zsófia gasztroblogger lesz, aki még brüsszeli diplomataként főzte ki, hogy gasztroblogjával

az itthoni gasztronómia élére áll.

A műsorvezető Kalmár Tibor a hazai konyha- és ételművészet fejlődéséről, a főzős műsorok evolúciójáról is kérdezi, de még az is kiderül, miért is tekint Mautner Zsófiára minden rajongója igazi barátnőként, és miért gondolhat rá bárki a magyar gasztrovilág nagyköveteként.

A vasárnapi Sláger Témában 21 órától pedig Göttinger Pállal beszélget Kalmár Tibor. A nyíregyházi Móricz Zsigmond színház főrendezője határon túli kultúrmissziójáról is szó esik majd.