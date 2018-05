A nyár slágerével és egy különleges közreműködéssel jelentkezik az Irie Maffia

A 2005-ben alakult Irie Maffia az elmúlt tizenhárom évben az ország egyik legjobb koncertzenekarává nőtte ki magát. A zenekar a legújabb, nyárra készített dala, a Hajnali kör egy könnyed,

laza hangulatú reggae-eposz.

Az új dalhoz készült klipet csütörtökön mutatta be a zenekar a Budapest Parkban. És külön érdekes, hogy a dal ötlete éppen egy tavalyi, parkos buli után merült fel. A Hajnali kör-t már a múlt héten elkezdték játszani a rádiókban, csütörtök óta pedig a digitális csatornákon is elérhető.

Jumodaddy azt mondta, „a Hajnali kör ötlete a nyári Budapest Parkos koncertünk után született meg, amikor kissé

a tervezettnél is hosszabbra nyúlt a levezető buli.

Ilyenkor általában a backstage-ben vagy a többi helyszínen jó hangulatú szakmai, baráti, rajongói körök, azaz alkalmi klikkek alakulnak ki. A piakörökről nem is beszélve...” A dalban az ország több énekese és MC-je mellett a Halott Pénz frontembere, Marsalkó Dávid is énekel.

„Dávid jó barátunk és rengeteg helyen léptünk már fel együtt, és már jó ideje szerettünk volna közös dalt készíteni. Miután megmutattuk neki a Hajnali kör vázlatát, rögtön beleszeretett, így hamarosan fel is vettük a részét, ami azért is nagyon különleges, mert ebben a dalban a ritkábban hallható, éneklősebb oldalát mutatja meg” - mondta Kéri András, azaz Columbo az Irie Maffiából. A dalt a közönség egyébként élőben először az Irie Maffia május 10-ei koncertjén hallhatta a Budapest Parkban, és a zenekar itt mutatta be a különleges technikával forgatott videoklipet is.