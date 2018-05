Metal trió az idei Nagy-Szín-Pad! győztese

A közönség őket szerette a legjobban, így az idei Nagy-Szín-Pad! győztese az Apey& The Pea lett.

A győzelem azt is jelenti, hogy a metal csapat a Sziget fesztivál, a Telekom VOLT fesztivál, a Strand fesztivál, és a Campus fesztivál mellett a MOL Nagyon Balaton rendezvényeire és az Akvárium Klubba is meghívást kap, valamint, fellép a Petőfi Zenei Díj nagyszabású showműsorában, egy videoklip elkészítésére is lehetősége nyílik, és egy évnyi energiaital ellátással is gazdagodik a Red Bull felajánlásával.

Emellett az Apey & the Pea képviselheti Magyarországot a 2019-es Eurosonic Festivalon, valamint a Visegrádi Csoport 2017-2018. évi magyar elnöksége alkalmából a Magyar Turisztikai Ügynökség támogatásával egy lengyel és egy cseh fesztiválon mutatkozhat be, míg Antonia Vai egy szlovák fesztiválon léphet színpadra, NB pedig a dunaszerdahelyi Fröccsfeszt nagyszínpadán játszhat.

A döntőbe Antonia Vai, az Apey & the Pea, valamint az NB jutott, közülük az elődöntő végeztével újraindított közönségszavazás az Apey & the Pea-nek hozta meg a győzelmet.