Olyan nevet adott az amerikai rocker a most született gyerekének, hogy néhány kommentelő szerint ezzel a névvel minden ilyen versenyt megnyert.

A Fall Out Boy amerikai rockzenekar basszusgitárosának, Peter Wentznek megszületett a harmadik gyereke. A zenész korábban Ashlee Simpsonnal élt házasságban, ahonnan egy fia született, a most született kislány pedig Meagan Campertől, a barátnőjétől van. Wentz feltöltött egy kedves, szülőszobás képet az Instagramra, ami alatt azt is elárulta, hogy

milyen nevet adtak a kisbabának.

„Nagyon izgatott vagyok, hogy bemutathatom Marvel Jane Wentz-et” - írta a kép alá a basszusgitáros. Aztán hozzátette, hogy „nagyon hálás vagyok, hogy itt van, és hogy lassan át is veszi a hatalmat a világ fölött”. A szuperhősfilmek egymásnak adják a vágószoba ajtajának kilincsét, és rengetegen nézik is őket. Nem véletlen, hogy a Bosszúállók legújabb része napról napra egyre közelebb tud kerülni a bevételi csúcsokhoz. Ahogy az sem, hogy valaki Amerikában úgy gondolja, hogy

az egyik legnagyobb képregénykiadóról nevezi el a lányát.

Ami ziccernek is felfogható, mivel a fél világ odavan az elsősorban a Marvel által kiadott képregényekből készült filmekért, így lánya alapból jó pontokkal indulhat majd a bemutatkozásoknál.

A szülőszobában készített családi képen egyébként mindenki ott van az ágyban. A zenész Wentz mellett az Ashlee Simpsontól született nagyobbik fia, a most szülő barátnőjétől való második fia és persze a legkisebb gyerek, Marvel, no meg a barátnő is.