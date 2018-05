A Foo Fighters frontembere, Dave Grohl legutóbb lányait is maga mellé hívta a színpadon egy jótékonysági koncerten.

Adele egyik slágerét választotta Dave Grohl és Violet nevű lánya egy hétvégi közös fellépésükhöz. Grohl headliner volt a szombati jótékonysági koncerten, Kaliforniában, ahol néhány szám erejéig

felhívta maga mellé lányait is.

Grohl előbb akusztikus verzióban előadott néhány Foo Fighters-számot, utána pedig érkezett a 12 éves Violet, akivel ketten adták elő Adele When We Were Younger című dalát. Grohl a dal előtt a közönségnek elmesélte, hogy annak idején lánya azt mondta neki, hogy „apa, nem te vagy a legjobb énekes a családban”.

És igaza van

- ezzel zárta a viccelődést Dave Grohl, aztán megkérte lányát, hogy mondja el, mit fognak előadni.

A következő dalnál, a Foo Fighters The Sky is a Neighborhood-nál csatlakozott még egy családtag. Grohl kisebbik lánya, Harper ugyanis beült a dobok mögé. Kis adalék, hogy a két lánynak már volt némi köze korábban is a dalhoz, mivel a hozzá készített, tavalyi

videoklipnek ők a főszereplői.

Dave Grohl egyedül 6 Foo Fighters-számot adott elő, lányaival pedig összesen hármat, az utolsó közös dal a Queen We Will Rock You-ja volt, ezzel zárták a fellépést.