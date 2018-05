Hatalmas szerencséje volt Zselencz Lászlónak, az Edda egyik alapító tagjának. A zenész lábfájdalma miatt fordult orvoshoz, és nem is gyanította, hogy két betegséget is diagnosztizálnak nála. Zselencz László azóta jobban van, már készül a júliusi koncertre.

Zselencz Lászlónak, az Edda alapító tagjának óriási szerencséje volt, ugyanis véletlenül találták meg a daganatot a gyomrában, miközben egy másik betegségét próbálták diagnosztizálni. „Lábfájdalommal kezdődött, és családtagjaim, barátaim is ösztökéltek, alaposan vizsgáltassam ki magam. Az MRI nem mutatott elváltozást, de a biztonság kedvéért CT-vizsgálatra is elküldtek, ahol már nemcsak deréktól lefelé világítottak át. Ekkor fedeztek fel a gyomorfalamban egy ujjpercméretű GIST-tumort. Jött a gyomortükrözés, majd két jó hír, hogy a daganat jóindulatú és műthető” - mondta Zselencz a Blikknek. A zenész azt is elmondta, hogy a felesége mindenben támogatta, és két fia is nagyon aggódott érte. „Köszönettel tartozom az orvosoknak, amiért úgy időzítették az operációt, hogy karácsonykor színpadra állhattam a Dinamittal, és nem lehetek elég hálás a feleségemnek, aki mindenben támogatott” - mondta.

Időközben az is kiderült, hogy Zselencz László 2-es típusú cukorbetegsége miatt kezdtek el jelentkezni nála a tünetek. „Emiatt fájtak a lábaim, mondhatni a cukorbetegségem mentette meg az életem. Ezt gyógyszerekkel kordában tudom tartani, viszont elkövettem egy hibát. Amikor megtudtam, hogy cukros vagyok, túlzásba vittem a diétát. Világ életemben vékony voltam, de amikor már csak 50 kilót nyomtan, annyira legyengültem, hogy a kedvenc hangszeremet sem tudtam úgy emelgetni, mint régen”. A gitáros azóta felszedett néhány kilót, most újra 70 körül van, ami bár a magasságához képest nem túl sok, saját bevallása szerint ennél soha nem volt több. Zselencz László már jó ideje nem iszik alkoholt, de azt mondta, nem is hiányzik neki annyira. „Lassan egy éve egy korty alkoholt sem ittam.

Sosem volt problémás a viszonyom az itallal,

és az nem is hiányzik annyira, mint a sütemények” - mondta a basszusgitáros, aki ma már csak a Zártosztály nevezetű tribute-zenekar koncertjein játszik régi Edda-számokat. Kilenc éve az újjáalakult Dinamit az első számú bandája, velük járja az országot. „Rögtön a reményteli kontrollvizsgálat után jött a hír, hogy július 15-én játszhatunk a Várkert bazárban, az egykori Ifjúsági Park helyén, amelyet lebontottunk - mondta Zselencz, az Edda 1980-as Ifipark-bulijára utalva, amelyen közben leomlott a lépcső kőfala.

A Várkert bazárban idén is megrendezik a Volt egyszer egy Ifipark sorozatot, amelynek részleteit még nem hozták nyilvánosságra a szervezők.