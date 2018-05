Demjén Ferenc a szervezőre, a szervező Demjénre dühös

A Demjén Ferenc múlt heti koncertjét lemondó koncertszervező szerint Rózsi valótlanságokat állított a koncert lefújásával kapcsolatban.

Demjén Ferencnek a múlt héten lett volna egy koncertje Kaposváron, amit a szervező az utolsó pillanatban mondott le, mire Demjén többek között azt is nyilatkozta: „az dühít, ahogy elbánt velem a szervező”. Demjén nem akarta elárulni, pontosan mennyi pénzt bukott a lefújás miatt, de a Blikk akkori cikke szerint körülbelül 2 milliót.

Most azonban megszólalt a koncertszervező is, aki azt mondta, Demjén valótlanságokat állított. Korábban Demjén Ferenc azt mondta, hogy valószínűleg a hirdetésen spóroltak a szervezők, ezért nem fogyhattak a jegyek. Ezzel szemben a Rózsinak már 30 éve koncerteket szervező Trubics Zorán azt mondta,

hiába szórt ki 300 plakátot, nem vették a jegyeket a bulira.

Trubics azt is mondta, „reméltük, hogy az utolsó pillanatban beindul a jegyvásárlás, de az 1500 fős városi sportcsarnokba

összesen 180 jegy ment el.

Ezért a szervezőtársammal jobbnak láttuk, ha inkább lemondjuk a bulit. Azonnal jeleztük ezt a menedzsmentjének, felajánlva a kártérítést, amiben meg is állapodtunk. Demjén a gázsi felét kéri ilyen helyzetekben. Régóta jóban vagyunk,

Rózsi a kislányom keresztapja, de most dühös vagyok rá,

mert kellemetlen helyzetbe hozott.” Trubics azt is elmondta, hogy mindezek ellenére továbbra is szeretne együtt dolgozni Demjénnel, decemberre le is szervezett neki egy bulit a pécsi Winterfest fesztiválon - írja a Blikk.