Pécsi Ildikó: Azt tudják, hogy egyszer már meg is haltam?

Pécsi Ildikónak elege lett azokból a hírekből, amelyek a közelmúltban megjelentek róla. Azt mondja, hazugság az is, amit legutóbb híreszteltek róla.

Pécsi Ildikó a Ripostnak számolt be arról, mennyire felháborítja, ha valótlant állítanak róla. Korábban az egyik hetilapban jelent meg a hír, hogy a férje után a színésznő is kórházba került, azonban kiderült, hogy ez nem igaz. Pécsi Ildikó a Ripostnak most

felháborodva mondta el, hogy hazugság,

amit róla híreszteltek, nincs kórházban, köszöni szépen, jól van.

Azt mondta, „nem vagyok kórházban, éppen a kertben locsoltam, amikor hívott. Nincs kedvem már beszélni, mert mostanában olyan nyilatkozatok jelennek meg, amiket ki sem ejtettem a számon. Azt írják, hogy megoperáltak, pedig nem operáltak meg. Most meg azt olvasom, hogy kórházban voltam, hát nem voltam, de már nem is csodálkozom.” Majd a színésznő tréfásan kérdezte:

azt tudták, hogy egyszer már meg is haltam?

A színésznő azt is elmondta, hogy valóban megviselte az elmúlt hét év háborúja Pártos Csillával, emellett pedig a férje miatt is aggódik, akinek szívét nemrég operálták.