A Wellhello nyitja meg a siófoki szezont

Fluor Tomi és Diaz is nagyon várja már a siófoki Pünkösdi Szezonnyitót. A Wellhello tagjai nem először lépnek fel a Plázson, és elmondták, izgulnak is, hogy vajon hogy fogadja majd a rajongótábor a legújabb számukat.

Idei első balatoni koncertjét a siófoki Pünkösdi Szezonnyitón, május 19-én adja a Wellhello. Az ingyenes koncerten biztosan elhangzik majd Fluor Tomi és Diaz legújabb slágere, a nagy port kavart Nem olyan lány is. A srácok egyébként már többször is zenéltek az idei szezonnyitónak otthont adó Plázson. Erről azt mondták, „Siófokon mindig kiemelt kedvességgel fogadnak minket, ezért jó szívvel megyünk oda minden évben”.

A zenekar bevallotta, hogy kicsit izgulnak is, hogy vajon hogyan fogadja a rajongótábor a számot, amely a magukat nem olyannak képzelő olyan lányokról szól. Arra persze előzetesen is számítottak, hogy vitákat fog generálni Fluor Tomi szókimondó dalszövege, de igazából ez célja is volt a számnak. A negatív reakciókat viszont felülmúlják a pozitívak: azt tapasztalták, hogy

a dal tetszik a lányoknak is,

legyenek akár ilyenek, akár olyanok, és már most majdnem másfél milliós nézettséget generált a szám a YouTube-on, pedig csak márciusban került fel.

Fluor és Diaz zenekara előtt Dallos Bogi áll majd a Plázs színpadára. Az énekesnővel egyébként jó kapcsolatot ápolnak a Wellhello tagjai, de évekkel ezelőtt volt utoljára olyan, hogy egymás után zenéltek volna, ezért ennek a lehetőségnek is örült az együttes. Május 18-án a Mystery Gang és utána Fenyő Miklós koncertje lesz. A rockabillyt játszó zenekar frontembere, Egri Péter és a hazai rock and roll legismertebb alakja jól ismerik egymást, és voltak már közös koncertjeik is, de nem sűrűn állnak egymás után színpadra.

Vasárnap az Irigy Hónaljmirigy adja az esti koncertet. Hétfőn pedig jön a Csík Ünnep, amelyen a Csík zenekar olyan vendégekkel lép színpadra, mint Ferenczi György, Karácsony János, Lovasi András és Kiss Tibi. Ez a koncert triplán ünnepi alkalomból jött létre, mert nemcsak Siófok ünnepel, hanem az együttes prímása, gitárosa és feldolgozásainak szerzője, Szabó Attila is 50 éves lett, magát a zenekart pedig 30 éve alapították. Szabó Attila elmondta, hogy olyan vendégeket hívtak meg a koncertre, akiknek munkássága fontos szerepet játszott a zenekar történetében. Az említett zenészek, illetve együttesek több híres dalából emlékezetes feldolgozást készített Szabó Attila és a Csík, amelyeket most közösen adnak elő. Az ünnepnapot, és egyben a négy napos rendezvényt tűzijáték zárja majd este 10 órakor. A Pünkösdi Szezonnyitó összes programja ingyenes, a helyszínen pedig Food Truck Show is lesz. A teljes pünkösdi hétvége alatt sűrített menetrend szerint, naponta ötször indulnak sétahajók a siófoki kikötőből. Szombaton a Zenepavilonban átadják a Kálmán Imre emlékpakettet is, ami az évforduló miatt egy különleges elismeréssel párosul.