Priscilla Presley-t lenyűgözte Vastag Csaba

Célba ért Vastag Csaba felvétele, amelyen Priscilla Presley-nek énekli Elvis Presley Peace in the Valley című számát. Elvis özvegye júniusban jön Budapestre egy szimfonikus Elvis-koncerttel, ahol Vastag Csaba is énekelni fog.

Korábban megírtuk, hogy Vastag Csaba pár héttel ezelőtt felénekelte Elvis Presley egyik elfeledett dalát. A magyar énekes a Peace in the Valley című számot az Elvis, The wonder of You koncertshow szervezőinek segítségével eljuttatta a Gracelandbe, bízva abban, hogy örömet szerez az apró meglepetéssel. Priscilla Presley már korábban is mondta, örömmel tölti el, hogy a magyarok nem felejtik el Elvist, most pedig kiderült, hogy a gracelandi menedzsmentnek nagyon tetszett Vastag Csaba felvétele, és felkérték, hogy énekelje el a budapesti szimfonikus koncerten.