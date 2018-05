Erre a szerepre vágyik Eperjes Károly

Eperjes Károly szerint a Hyppolit, a lakáj mai problémákról beszél, ráadásul mulatságosan. A színész szereti újrajátszani a klasszikusokat, és ebből a darabból szívesen bújna Schneider úr bőrébe.

Többször is összehozta a sors Eperjes Károlyt a legendás magyar vígjátékkal, a Hyppolit, a lakájjal, de még egyszer sem sikerült eljátszania Schneider urat, Kabos Gyula egykori szerepét. Szívesen eljátszaná, ha ráosztaná valaki, de amíg vár, addig is újra megrendezte a darabot Sopronban. Az 1931-ben bemutatott egykori filmben Kabos Gyula és Csortos Gyula nyújtott felejthetetlen alakítást. „Játszanám újra szívesen Hyppolit szerepét is, ha valaki megrendezné. Megpróbáltam rábeszélni Verebes Pistát, de sajnos nem állt kötélnek. Klasszikusokat szeretek újrajátszani, de Schneider úr még nem voltam, és az sokkal jobban izgatna. Amikor a film készült, eredetileg Schneider úr szerepére kértek fel. Akkor lettem Hyppolit, amikor kiderült, hogy Darvas Iván Csortos után nem szeretné eljátszani a szerepet. A film rendezője beszélt rá, hogy akkor legyek én. Schneider úr hálásabb szerep, de nem bántam meg” - mondta a színész-rendező a Borsnak.