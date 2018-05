A Backstreet Boys tagjai a legújabb klipjükben ugyanazt csinálják, amit a kilencvenes években: romantikus dalt énekelnek, és közben táncolnak. Öt év után most végre megint új albumot készítenek.

Fennállásának 25. évfordulóját ünnepli a Backstreet Boys. A világ egyik legsikeresebb fiúbandája utoljára 2013-ban adott ki albumot, World Like This címmel. Most az évforduló alkalmából újabb lemezzel készülnek a rajongóknak, amiről az egyik számhoz már videóklipet is készítettek. A Backstreet Boys még mindig ugyanazt csinálja, mint a kilencvesen években: romantikus számot énekelnek, és közben táncolnak,

ha pedig van klip is, akkor igyekeznek mindezt a kamera felé csinálni.

A banda egyik tagja, Kevin Richardson azt mondta, az új dal refrénje nagyszerű lett, és az egész dal olyan, amit az ember újra és újra meg akar hallgatni - írta a Billboard. A Backstreet Boys számának bár azonos a címe, valójában semmi köze nincs Elton John hetvenes években készült dalához.