Kóbor János: 75 éves az első magyar frontember

Kóbor János évekig gitárral a nyakában lépett fel az Omega együttes koncertjein, hogy aztán a magyar rockzenében először igazi frontember legyen, aki csak az éneklésre és a show-ra koncentrál. Bár az Omega számainak nagy része nem az ő nevéhez fűződik, de zeneszerzőként és szövegíróként is kivette a részét a munkából. Az Omega hangstúdiójában pedig számos előadó felvételein dolgozott mint zenei rendező.

Nagy volt a pezsgés a hatvanas évek elején Budapest éjszakai életében. Minden fiatal klubokba járt táncolni, ahol különböző zenekarok az éppen aktuális külföldi slágereket játszották. A klubokban fellépő zenekarok versenyeztek egymással abban, hogy melyikük tud hamarabb előállni egy-egy külföldi rádió műsorából „lekagylózott" számmal. A szöveg gyakran kamu angol volt, afféle „bikicsunáj". Ezeknek az amatőr zenekaroknak gyakran változott a tagsága, sokan közülük még diákok voltak. Aztán lassan kivált az élvonal, akik megbízható hangszeres tudással rendelkeztek, és megpróbáltak megélhetést teremteni a hobbijukból. Szinte egy időben merült fel három együttesnél is, hogy saját számokat is írjanak, magyar szöveggel. 1965-ben az Illés, 1966-ban a Metro, 1967-ben az Omega állt elő saját számokkal. Majd az Omega érte el először, hogy saját nagylemeze jelenhessen meg, ez volt a Trombitás Frédi és a rettenetes emberek. Megszületett a magyar rockzene. Az Omega második lemeze a 10000 lépés volt, amihez már tévés show-műsor is készült. Az album egyik nagy slágere a Gyöngyhajú lány, amit sok külföldi előadó is feldolgozott.

Az Omega hosszú évek alatt nyerte el stabil formáját, ebben egy fontos lépés volt, hogy eldöntötték: kevesebbet veszítenek Kóbor János gitárossal, mint amennyit nyernek Kóbor János frontemberrel. Korábban alkalmi vendégek és Benkő László is énekeltek számokat az Omegában. Végül az bizonyult a legsikeresebb formációnak, hogy Kóbor János intenzíven tartja a kapcsolatot a koncerteken a közönséggel, és az ő jellegzetes, egyéni énekhangjával lett egyenlő az Omega. Hosszú fennállása során az együttes sokféle stílussal kísérletezett, a folyamatosságot Kóbor János személyisége biztosította. Ugyanolyan hitelesen tudja előadni a könnyedebb slágereket, a lírai vagy a progresszívebb számokat. Bár a könnyedebb slágerek esetében meg kell jegyezni, hogy az Omega sohasem ment egy bizonyos szint alá. Kóbor János személyiségének van egyfajta súlya, neki nem lehet a szájába bugyuta szövegeket adni. Szóval soha rosszabb „könnyed slágert", mint a Petróleumlámpa vagy a Régi csibészek.

1968-tól kezdve az Omega sokat koncertezett Kelet- és Nyugat-Európában is, külföldön is megjelentek lemezei. Személyes tapasztalatokat szereztek róla, hogy hol tart a rockzene, és tartaniuk kellett a lépést, ha piacképesek akartak maradni. A tizenhetedik stúdióalbumuk jelent meg a megalakulás 55. évfordulója alkalmából, volt hard rock, illetve space rock korszakuk, egy időben az elsők között adtak nagy teret a szintetizátoroknak.

Az 1971-ben létrejött felállás működött évtizedekig, ebben az évben távozott Presser Gábor és Laux József, hogy megalakítsák az LGT-t. Az Omega tagjai bizonyos fokú alkotói függetlenséget tudtak teremteni azzal maguknak, hogy a külföldön megkeresett pénzt a legkorszerűbb technikai berendezésekbe fektették, majd ezeket más együtteseknek is kölcsönözték. A sikeres üzleti vállalkozás tette lehetővé az Omegának, hogy semmivel nem kellett spórolniuk, hosszú ideig az övék volt a leglátványosabb színpadi show Magyarországon, és népszerűségüknek köszönhetően évente adtak koncertet a Kisstadionban. A füstfelhők és lézerfények között Kóbor János mindig emlékezetes élményt nyújtott jellegzetes loboncával, extravagáns ruháival, betáncolva az egész színpadot.

Minden idők egyik leglátványosabb és legfélelmetesebb koncertkezdete. A Gammapolis 1994-ben, őrült viharban, cikázó villámok között:

A hangszer mögül éneklő előadók világában ő volt az első igazi frontember Magyarországon. Egyfajta rocksámán, aki a szertartást vezeti, és tűzbe hozza a közönséget.

Hogy az Omega mindig haladt a korral és a legújabb technikai lehetőségekkel élt, abban Kóbor Jánosnak is nagy szerepe volt. A színpadon tomboló énekes persze ösztönlénynek tűnik, de Kóbor János eközben egy tudatos mérnökember is, habár diplomáját sohasem használta, megszerzésekor már profi zenész volt. Az Omegának volt Magyarországon először digitális stúdiója, 1988-ban ők adtak ki először CD-t, 2000-ben pedig koncert-DVD-t. Az utolsó nagy Omega-slágerek a nyolcvanas évek végén születtek. Igaz, azóta nagyon megváltozott a könnyűzene világa, sokkal szétszabdaltabb, már nem olyan „nagyok" a slágerek sem. Az Omegának már nincsen mit bizonyítania, pályafutásuk során 15 millió lemezt adtak el, 2013-ban munkásságukért Kossuth-díjat kaptak. Ha a közönség által elvárt összes ismertebb számukat eljátsszák, már az kitölti egy koncert műsorát. 1994-ben, 1999-ben és 2004-ben is megtöltötték a Népstadiont. Az együttes megalakulásának ötvenedik, majd ötvenötödik évfordulóját is telt házas koncerttel ünnepelték a Papp László Budapest Sportarénában.

Az Omega már nem különösebben aktív, de időről időre előfordul, hogy külföldi koncertfelkérést kapnak vagy pedig turnéra indulnak Magyarországon és magyarlakta területeken. Érdemes megfigyelni, hogy az Omega koncertjein is több generáció van jelen a nézőtéren. Valóban nagy változások álltak be a könnyűzenében, már amennyiben jelent ez a szó valamit. Nevezhetjük popzenének is. Ahogy Menyhárt Jenő énekli az Európa Kiadó számában: „nekem minden egyformán popzene". Ha valaki végiggondolja a „popzene" elmúlt hatvan évét, és középen kétfelé bontja, akkor könnyen belátható, hogy 1958 és 1988 között hatalmas változások zajlottak le. 1988 és 2018 között már sokkal lassabb volt az innováció, de ez egyáltalán nem baj, hanem csak tény. A popzenére már nem lehet úgy tekinteni, ahol generációk váltják egymást, és ahol gyors egymásutánban jelennek meg új műfajok. A 75 éves Kóbor János ugyanúgy aktív részese a popzenének, mint a huszonéves előadók. Nem jellemző már, hogy minden generáció csak a maga zenéjét hallgatja, sőt egy-egy „fogyasztó" mindenfélét hallgat, amihez csak hozzáfér az interneten. A Gyöngyhajú lány 9 millió megtekintés felé közelít a YouTube-on. Többé már nem generációs kérdés a „popzene", nincsenek benne öregek és fiatalok, mindenki hallgathat mindenkit.

A bulvársajtó nemrégiben foglalkozott a témával, hogy második felesége előző házasságából származó gyerekeinek köszönhetően Kóbor János kétszeres nagypapa lett, miközben saját lánya, az Omega-sláger után elnevezett Léna tízéves. Kóbor János annyit válaszolt, hogy nem gondolja ezt változásnak. Örül a kislányának, örül az unokáknak, és amíg csak bírja erővel, addig vitorlázik a Balatonon és fellép az Omega koncertjein. A Rolling Stones és az Omega is 1962-ben alakult, Mick Jagger és Kóbor János is 1943-ban született. Egyértelműen tényezői még a popzenének. Ha pedig ezt valamiféle versenynek tekintjük, akkor én Kóbor Jánosnak szurkolok.