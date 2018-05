Justin Timberlake legutóbb a Man Of The Woods turnéja egyik állomásán lepte meg valószínűleg legidősebb rajongóját. Az idős hölgy még a backstage-be is bemehetett.

Justin Timberlake is azok közé az énekesek közé tartozik, akik igyekeznek minél többet kedveskedni a rajongóinak. Az énekes például nemrég azt is vállalta, hogy bejelenti egyik rajongója terhességét. Legutóbb pedig a Man Of The Woods turnéja egyik állomásán lepte meg legidősebb rajongóját. Justin Timberlake valószínűleg legidősebb rajongója,

Bette Maloney 88 éves, az énekes pedig valóra váltotta egy régi álmát: meghívta a backstage-be.

Maloney-t a családja lepte meg egy Justin Timberlake floridai koncertjére szóló jeggyel húsvétra. Végül úgy alakult, hogy a 88 éves asszonyt Justin Timberlake köszöntötte a koncertje közepén, a show végén pedig a színfalak mögé is bemehetett, hogy készítsen egy közös képet kedvenc énekesével.