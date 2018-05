Gondolkodás nélkül kirúgta a Dave Matthews Band a hegedűsét, miután valaki szexuális zaklatással vádolta meg a zenészt. A vádló részletesen számolt be az először csak furcsának, majd számára is egyre undorítóbbnak tűnő akciókról.

A Dave Matthews Band azonnal kirúgta hegedűsét, az 54 éves Boyd Tinsley-t, miután kiderült, hogy egy nála jóval fiatalabb zenész megvádolta szexuális zaklatással. Az együttes nyilatkozatában az áll, hogy Tinsley többé már nem tagja az együttesnek, igaz, már néhány hónapja pihenőn volt - írja a CoS. Ahogy ő fogalmazott akkor, helyre kellett raknia az életét, több időt akart a családjával tölteni, és állítólag az egészségére is ráfért egy kis odafigyelés. Ebben biztos van valami, mert a vádló beszámolójában olyan részletek vannak, amik nagyon távol állnak a normalitástól. Tinsley

szexuális akciói önmagukban sem tűnnek normálisnak,

és ezeken végképp nem segített, hogy bevallottan használt különböző tudadmódosítókat.

A zenész elleni vád egy nála jóval fiatalabb zenész irányából érkezett, egy bizonyos James Frost-Winntől. A történet még 2007-ben kezdődött, mikor Frost-Winn 18 évesen, hajléktalanként került San Fransiscóba. Trombitált, és szeretett volna zenészként szerencsét próbálni. Meg is ismerkedett egy-két hasonló gondolkodású fiatallal, aztán jött a nagy találkozás. A Dave Matthews Band hegedűsével, Boyd Tinsley-vel állítólag véletlenül találkoztak, egy kávézóban voltak. Tinsley az asszisztensével volt, beszélgetni kezdtek, Tinsley fizetett mindent, és a beszélgetés után

még ruhát is vett a fiatal zenésznek.

Számot cseréltek, néhányszor találkoztak Tinsley hotelszobájában, ahol beszélgettek, filmeket néztek, füvet szívtak. Frost-Winter közben több helyi bandában is trombitált, és teljesen jogosan azt gondolta, milyen jó, hogy ismer egy befolyásos és ismert zenészt. Folyamatosan tartották a kapcsolatot, miközben évek teltek el. Tinsley szólt, ha éppen a városban volt, akkor találkoztak, de volt, hogy koncertjegyeket küldött a fiatal barátjának. Aztán 2015 környékén állt elő azzal ötlettel, hogy szeretne csinálni egy jó együttest, amelyiknek egyengethetné a karrierjét. Ez lett a Crystal Garden, és Tinsley azt mondta Frost-Winnek, hogy ő lesz az első számú tag a bandában, rá akarja építeni az egészet. És nagyjából ebben az időszakban kezdett Tinsley egyre furcsább dolgokat csinálni. Volt, hogy saját koncertje előtt szólt Frost-Winnek, hogy

adjon már neki egy pár zoknit.

Mire a srác fogta magát, és elment zoknit keresni, de azzal tért vissza, hogy sajnos nem talált. Erre Tinsley közölte, hogy nem is kell keresni, mert ő úgyis azt akarja felvenni, ami Frost-Winnen van. Megkapta. Azt„án kiderült, hogy a fiatal zenekar többi tagjától is kért már hasonlót. Egyébként egyedül a trombitás, Frost-Winn állt elő a vádakkal, a többi tag – egyelőre – hallgat.

A zenei anyagokat Tinsley házi stúdiójában vették fel, és ott történt az első durvább eset is. Tinsley egyik pillanatról a másikra úgy bedühödött, hogy simán szétvert egy szép és régi gitárt, és az egészet azzal magyarázta, hogy szerinte a srácok nem veszik komolyan az egészet. Állítólag aznap Frost-Winn elaludt az egyik kanapén, és arra ébredt, hogy Tinsley

a fenekét markolássza, közben pedig maszturbál.

Azonnal felkelt, elszaladt, és órákra eltűnt a házban. Állítólag később megbeszélték, és Frost-Winn elfogadta Tinsley magyarázatát, miszerint összekeverte a tablettáit, és nem is volt magánál. Tinsley tudta, hogy túllőtt a célon, ezért lázas ajándékozásba is kezdett, és rövid időn belül sikerült is visszaszereznie Frost-Winn bizalmát. Nem sokkal később azonban megint nem bírt magával, és egészen elképesztő üzeneteket küldött: „ne mondd el a többieknek, de szükségem van az arcodra”. Aztán kérte, hogy küldjön magáról képeket és videókat, mert – ahogy írta, –

olyan szexi vagy, amikor koszos zokni van rajtad.

Frost-Winn azzal magyarázta ezek elfogadását, hogy mégis csak egy óriási lehetőség rejlett abban, hogy egy ekkora sztár támogatja őket. A céljuk az volt, hogy egyszer a zenéből éljenek meg, és Tinsley szakmai támogatásával a legjobb úton jártak.

Azonban 2016 márciusában Tinsley szintet lépett a zaklatásban, de érdekes módon Frost-Winn számára még itt sem vált egyértelművé, hogy mire megy ki a játék. Tinsley megint a fotókkal jött. Hogy szeretne több képet a pártfogoltjáról. Egy későbbi fotózás kapcsán írta, hogy,

annyira szexi vagy, hogy szeretném a legjobbat kihozni belőled. Éppen a képeid gondolatára maszturbálok.

Aztán azt részletezte, hogy milyen ruhákban kéne lefotózni Frost-Winnt. És ezek után is hónapoknak kellett eltelniük ahhoz, hogy észhez térjen az ekkor már 26 éves zenész. Hárman voltak egy szobában, Frost-Winn, Tinsley és a zenekar egy másik tagja. Állítólag Tinsley egyszer csak elkezdett arról beszélni, hogy egy évvel korábban, Frost-Winn anynira jól nézett ki alvás közben, hogy ő egyszerűen nem tudott úrrá lenni magán. A srác ekkor már biztos volt abban, hogy a tablettás magyarázkodás nem volt igaz. Különben Tinsley nem emlegetné egy egy évvel korábbi dolgot, pláne nem ilyen módon. Frost-Winn ezek után hagyta el az együttest, és a vádakkal is most februárban, a metoo kampány erősödésével jött elő. Állítólag 9 millió dolláros kártérítést követel. A Dave Matthews Band többi tagja nem tudhatta, de Tinsley ideiglenesre tervezett pihenőjét pont azután jelentette be, miután Frost-Winn megkereste vádjaival a hivatalos szerveket.