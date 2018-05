Életmentő műtétje volt az Omega gitárosának

Életmentő szívműtétje volt a két héttel ezelőtti rosszulléte után az Omega gitárosának.

Mi is megírtuk, hogy Molnár György, az Omega gitárosa nemrég kerékpározás közben rosszul lett. Azonnal tudta, hogy a szívével van baj, mivel már évek óta gyógyszert szed a diagnosztizált szívritmuszavara miatt, amivel egyébként nem nagyon volt panasza az elmúlt időszakban.

A mostani rosszullét után egyből kórházba került,

néhány nappal később pedig intenzív osztályra.

Most a Best Magazin írta meg, hogy a zenész életmentő műtétje jól sikerült, azóta otthonában lábadozik.

Felesége és két fia is megkönnyebbülhettek, már csak azért is, mert Molnár a műtét óta fel is lépett az Omegával. Ő is színpadon állt az együttes múlt hétvégi, lévai buliján.