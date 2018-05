A Piramis együttes énekesének márciusban, az egyik koncertjük közben volt szívinfarktusa, aminek túléléséért nagyon sok mindenkinek hálás.

Nyemcsók János már túl van a rehabilitáción, és fellépései is voltak már a márciusi infarktusa óta. A Piramis zenekar énekese annyira rosszul lett az akkori koncert közben, hogy az egyik szám közben

el kellett hagynia a színpadot.

Egyből kórházba vitték, és kiderült, hogy infarktusa volt, két koszorúere is elzáródott.

A zenész most a Best Magazinnak számolt be a nagyon kellemetlen élményről, és arról, hogyan telnek azóta a mindennapjai. „Egy percen múlt az életem,

ha a színpad mellett nincs ott a mentő,

ha nem a Honvéd Kórházba, egy nagyon jó orvos kezei közé kerülök, lehet, hogy már nem élek” - mondta. Beszámolójából kiderült, hogy édesapja azért halt meg annak idején, 68 évesen, mert rossz kórházba került, mikor a hasában megpattant egy ér.

Nyemcsók amúgy egyenesen igazságtalannak tartja, ami vele történt, mert azt mondja,

nála egészségesebben, fegyelmezettebben nem élhet ember:

„nem iszom, nem kávézom, nem dohányzom, nem drogozom, még csak füves cigit sem szívtam soha életemben”. Kiderült, hogy az énekes a délutáni val együtt napi 11 órát alszik, és orvosa szerint épp ez okozhatta az infarktust. Ugyanis a már túlzóan nyugodt hétköznapok mellett ott vannak a koncertek miatt nagyon intenzív hétvégék. Valószínűleg azzal tudna nagyon sokat segíteni magán, ha ezt a két szélsőséget megpróbálná közelíteni egymáshoz.