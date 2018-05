A héten a Sláger Téma vendégei Faragó András színművész és Hevesi Tamás énekes lesznek. Kiderül, hogy az ország egyik legfoglalkoztatottabb szinkronhangja hogyan éli meg karrierje kettősségét.

Május 20-án a Sláger Téma első órájának vendége Faragó András nívódíjas színművész lesz. Az ország Topiját a színpadokon általában zenés darabokban, csupa grófi, úri szerepekben, míg a filmvásznon inkább a Valami Amerika Mónikájához hasonló karakterekben láthatjuk. Hogy miért alakult ez így, az is kiderül majd a vasárnapi adásból.

Kalmár Tiborral az idei év egyik legnagyobb produkciójáról, a Hófehérke musicalről is beszélgetnek, amiben ő alakítja a történetet alaposan összekuszáló Vadászt. Sőt, Faragó András egy talán kevésbé ismert oldaláról is bemutatkozik, hisz elárulja, hogyan is vált belőle lovastanár. A vasárnapi Sláger Témában 21 órától Hevesi Tamás lesz Kalmár Tibor vendége, aki elmondja, mit is takar pontosan az Ezer Lámpás Éjszakája.