A 100 éves New Orleans-i templom utolsó ismert ára 850 ezer dollár volt, mégis úgy tűnik, hogy egy Beyoncéhoz közel álló ember mindössze 100 dollárért vette meg az épületet.

A napokban írták meg többen is a nemzetközi sajtóban, hogy Beyoncé templomot vett magának New Orleansban. A legtöbben a TMZ-re hivatkozva adták közre a hírt, viszont a lap semmilyen további forrást nem jelölt meg a rövid beszámolójában. Egy helyi orgánum viszont utánament a dolognak, és több érdekességre is fényt derítettek. A New Orleans-i templomot valóban eladták, azonban a vevő nem Beyoncé volt, hanem egy cég, amelyik nevében egy bizonyos Vernell Jackson Keys írta alá a szerződést. A nő állítólag

több szálon kapcsolódik Beyoncé családjához.

Többek között találtak már olyan képet is a nő Instagram-oldalán, amin Beyoncé anyjával mosolyog, akivel saját képaláírása alapján hatodik általános óta a legjobb barátok.

A templomot május elején adták el, és az utolsó ismert ár, amiért hirdették 850 ezer dollár volt, ami nagyjából 230 millió forintnak felel meg. Ehhez képest mindenképpen érdekes, hogy a New Orleans-i ügyvédek ingatlaneladási listáján

mindössze 100 dollárért vette meg

az a bizonyos cég. Az már korábban, néhány éve kiderült, hogy Beyoncé húga, Solange vásárolt magának egy házat szintén New Orleansban, és annak a címe tökéletesen egyezik azzal, amit a 100 éves templomot megvásárló cég megadott levelezési címként.