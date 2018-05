Megerőszakolta, megfertőzte és fogva is tartotta a nőt az énekes

Újabb nő fordult a bírósághoz, aki azt állítja, hogy R. Kelly borzalmas dolgokat tett vele. A nő azt mondta, egy évig voltak kapcsolatban az énekessel, ez idő alatt pedig rutinná vált a megfélemlítés, a mentális, a verbális és a szexuális erőszak.

Ismét perelik R. Kellyt, ezúttal a manhattani bíróságon. Az énekest azzal vádolják, hogy többször megerőszakolt és fogva tartott egy nőt, sőt, nemi úton terjedő betegséggel is megfertőzte. A texasi Faith A. Rodgers azt állítja, hogy 19 éves volt, amikor megismerkedett R. Kellyvel egy koncerten San Antonióban. Néhány hónapig tartották a kapcsolatot telefonon, mikor az énekes New Yorkba vitte, ahol egy hotelben többször is megerőszakolta. A nő azt is elmondta, hogy R. Kelly nem szólt neki a herpeszéről, és megfertőzte a vírussal - írta a Billboard. Korábban már írtunk azokról az esetekről, amelyekben fiatal nők jelezték, hogy fogva tartotta őket, állatként bánt velük. És korábban már más is állította, hogy nemi betegséget kapott el az énekestől.

Rodgers mindezek ellenére egy évig kapcsolatban maradt az énekessel, állítása szerint ez idő alatt már rutinszerűvé vált a megfélemlítés, a mentális, verbális és szexuális erőszak. Továbbá a nő szerint R. Kelly gyakran megalázta, és bezárva tartotta. Rodgers ügyvédje azt mondta, hogy bíznak az igazságszolgáltatásban, és R. Kelly viselkedése senkinek nem okozhat meglepetést. Korábban megírtuk, hogy R. Kelly ellen már egy mozgalom is elindult, a tiltakozók követelik, hogy ne koncertezzen többet, valamint a Spotify feketelistájára is felkerült. Az énekes a rengeteg feljelentés ellenére még mindig tagadja a vádakat.