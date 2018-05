Levetkőztek a fesztiválon, megmutatták különleges tetoválásaikat

Férfiak és nők dobták le ruháikat, hogy megmutassák különleges bandatetoválásaikat a világnak.

Egy pörgős, japán fesztiválon levetkőztek férfiak és nők, hogy megmutassák különleges jakuza stílusú tetoválásaikat. A tokiói összejövetelen több millióan gyűltek össze, hogy együtt ünnepeljék az egyik helyi templom alapításának évfordulóját - írja a Daily Mail.

A Jakuza, a világ egyik legrégebbi bűnözői szervezete. Már több hollywoodi film is igyekezett bemutatni a működésüket. A jakuzák közé szinte csak férfiak kerülhetnek be, az egyedüli nő, akit elfogadnak, a vezér felesége. Az őket díszítő testfestés a védjegyük. Ezeket élesített bambusszal és fémtűkkel készítik el. Az egész testet borító tetoválások gyakran több száz óráig készülnek. Alapvető célja az, hogy megmutassák, hogy pontosan hova tartoznak, azonban egy-egy harc közben le is vetkőznek, és az egyedi tetoválásokkal el tudják vonni az ellenfél figyelmét is.

A jakuza tetoválásokat általában nem kedvelik a Japán társadalom több szintjén sem.

Több nyilvános fürdőből kitiltották őket, mivel így akarják a bandatagok jelenlétét elkerülni.

A Sanja Matsuri fesztiválon bármilyen csoportosulás részt vehet, hogy bemutassa magát. Minden évben május harmadik hétvégéjén rendezik meg a fesztivált és felvonulást, amely Tokió ezen városrészének hoz szerencsét, áldást és jólétet.

Egyes híresztelések szerint a Jakuza és a kormány közt titkos megállapodás van. Állítólag a vezetés megengedi, hogy például szerencsejátékkal vagy prostitúcióval foglalkozzanak, cserébe pedig ők információkat szállítanak kisebb, más csoportokhoz tartozó bűnözőkről, és gondoskodnak arról, hogy a turisták biztonságban legyenek az országban.