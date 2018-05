Durván visszaéltek Zoltán Erika nevével

Visszaéltek Zoltán Erika nevével, és az énekesnő azt mondta, hogy szükség esetén akár jogi útra is terelné az ügyet. Állítólag rajongóitól tudta meg, hogy egy cég a nevével reklámozza termékeit.

Egy fogyasztószert forgalmazó cég azt állítja, hogy Zoltán Erika az általuk forgalmazott termékek segítségével szabadult meg tíz kilótól. Az énekesnő felháborítónak találja, hogy a nevével reklámoznak, és azt mondta, ha szükséges, akár jogi útra is tereli az ügyet, ugyanis ő csakis az életmódváltásának köszönheti a fogyást. „Rajongók hívták fel a figyelmemet, hogy egy fogyasztószereket forgalmazó cég az én nevemmel hirdeti termékeit, majd egy barátnőm is mondta, hogy látta a reklámot, és megkérdezte, hogy tényleg hatásos-e a szer, mert akkor megveszi. Fogalmam sem volt, hogy miről van szó, ezek után néztem utána, pontosan mi is ez” - mondta Zoltán Erika a Lokálnak. Az énekesnőnek nemrég összeállítottak egy személyre szabott étrendet, az életmódváltásnak köszönhetően pedig sikerült tíz kilót lefogynia. Zoltán Erika azt is elmondta, hogy a kártérítés nem érdekli, csak azt akarja, hogy hagyjanak fel a hamis reklámmal.

„A színpadi jelenlétem megköveteli a táncot, és ennek köszönhetően sajnos már problémák adódtak az ízületeimmel. Folyamatosan kerestem a módját, hogy hogyan érezhetném jobban magam.” Az énekesnő eljutott egy tanácsadóhoz, aki életmódváltó tervet állított össze neki. Azt mondta, „tiltólistát is kaptam, ebből a legnehezebben betartható volt számomra a tejtermékek teljes elhagyása. Egy hónapig tartott az átállás, eleinte nehéz volt, de megvan az eredménye. A fogyás mellett fizikailag 20-25 évet fiatalodtam.