Meghalt Tony Wolf

Meghalt 88 évesen Antonio Lupatelli olasz könyvillusztrátor és író, közismert írói álnevén Tony Wolf, számos mesekönyv, köztük a Mesél az erdő-sorozat és a Pingu-könyvek alkotója.

Törpék, óriások, csodatündérek, erdei állatok a hősei Tony Wolf főleg óvodás korosztálynak szóló képeskönyveinek, amelyek közül

a Mesél az erdő-sorozat vagy a Nagyi meséi magyarul is megjelent. Sokan ismerik a Pingu-könyvek szerzőjeként is, amelyekből népszerű rajzfilmsorozat is készült.

A Cremonában született illusztrátor és író az ötvenes években kezdte pályafutását. Kezdetben a Pagotto fivérek produkciós vállalatának filmjeihez készített storyboardokat, majd hosszú ideig dolgozott a brit Fleetway kiadónak. Később a Corriere dei Piccoli és a Fratelli Fabri munkatársa lett, a Dami Editore kiadóval pedig

a nyolcvanas évektől több mint kétszáz könyvet készített.

A pénteken meghalt olasz művészt, szülővárosában, Cremonában temették el, ahol egész életét töltötte.

Tony Wolf munkáit a genovai Musei di Nervi nemzetközi kortárs illusztrátorokról szóló kiállítása mutatja be júniusig.