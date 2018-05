Idén is tarolnak a Balatonon a soul és a funky hercegei

Immár hetedik alkalommal tartják a Balaton északi partján a Paloznaki Jazzpikniket. Az idén augusztus 2-án kezdődő háromnapos esemény nemcsak a jazz, hanem a funk, a soul és az ígéretes új zenék jegyében telik majd.

Idén a jazzpiknik első napját a kétszeres Golden Globe-díjas Jamie Cullum nagykoncertje nyitja. remélhetőleg most sem marad el védjegye, amikor a koncert csúcspontján a zenész felugrik majd zongorája tetejére.

Cullum előtt közösen lép fel a Finucci Bros és Radics Gigi, akik Beyonce dalokat hoznak jazzesebb, swingesebb köntösben. Itt lesz a Soul Surge, Kollányi Zsuzsi és Dr. Echo duója, a Muck Éva trio, a 2015-ös év női basszusgitárosa az USA-ban, Malek Andrea, az Indigó, a Várallyay Petra trió, a Pankastic, Ruby Harlem, Tandi Flóra és zenekara Sinha Róberttel, Antonia Vai és a Shaibo is.

Pénteken a terep a Grammy-díjas SOUL II SOUL ft. Jazzie B & Caron Wheeleré, de hallhatjuk a kemény funkos groove-os csapatot, az Electro Deluxe-ot is. A brit SOUL II SOUL-nak olyan legendás számokat köszönhetünk, mint a Keep On Moving vagy a Back To Life és ne feledjük:

frontemberüket, Jazzie B-t még az angol királynő is kitüntette zenei munkásságáért. Az Electro Deluxe formációnak igazán az élő fellépésekben van az ereje. Zenéjük fokozatosan vált a könnyed electro hangzásból tömény jazz és a funk piszkos keverékévé: remek ritmusok, listavezető slágerek, vintage hangszerelés.

A szombat estét a holland Kraak & Smaak Live Band melegíti elő. Nevük a „ropogós és finom” kifejezést rejti, ami zenei újításukra utal: fellépéseiken keverik az élőzenét és a DJ-szetteket. A stílusában nehezen behatárolható zenekar mindenből a legjobbat válogatta össze: acid jazzből, hiphopból, soulból, funkból, house-ból.

Geszti Péter meglepetése jön

A Geszti+Jazz+Az+Lányok mindent felvonultat, ami Gesztiben jó volt az elmúlt 25+ évben. A Rapülők, a Jazz+Az, a Gringó Sztár és a LÉTVÁGY legnépszerűbb dalai csendülnek majd fel egyedi felállással. És persze ott lesznek Geszti mellett a Lányok is: Váczi Eszter, Behumi Dóri és Kozma Orsi. Ahogy Geszti Péter elárulta: A piknik szombatján fúvós szekcióval egészülünk ki, és több, máshol nem játszott dallal is készülünk. Lesz egy meglepetésünk is, eljátsszuk az egyik bossa-novánkat, amit nagyon szeretek. Lesz egy egy új dalunk is, amit itt mutatunk be! Szőlő mellett zenélni a legjobb dolog!”

Fábián Julira is emlékeznek

Fábián Juli szerepe mindig is fontos volt a Paloznaki Jazzpiknik életében, Juli része volt és marad a fesztiválnak, az első teltházas koncertet ő adta.

Idén a szervezők koncerttel és színpaddal is emlékeznek az énekesnőre, aki sajnos már nem lehet köztünk. „Fábián Juli a Jazzpiknik kezdete óta hajtóerőnk és múzsánk volt, így az emlékére a korábbi kis színpadot, ahol anno Juli debütált nálunk, átkereszteltük Fábián Juli színpadra. Egy emlékkoncerttel is készülünk, ahová még alakulnak a fellépők, de biztosan velünk lesz Tóth Vera, Big John Whitfield, Carl Avory, MC Kemon, Zoohacker és zenekara, Delov Jávor és DJ Q-Cee” – mondta Valde Orsolya, a Paloznaki Jazzpiknik egyik alapítója és projektvezetője.