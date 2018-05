Liam Gallagher most találkozott először húsz éve született lányával. A nő anyjával házassága mellett volt viszonya az énekesnek.

Liam Gallaghernek két házassága is volt már. Mindkettőből született egy-egy fia, és mindkét házasság mellett volt legalább egy-egy kapcsolata. Ez pedig azért biztos, mert mindkettő ideje alatt született egy-egy lánya

egy-egy nőtől, akik nem a feleségei voltak.

Gallagher első felesége a színésznő, Patsy Kensit volt, akivel 1997-ben házasodtak össze, és két évvel később megszületett fiuk, Lennon Gallagher. Azonban egy évvel az esküvő után Liam Gallagher biztosan félrelépett, mert 1998-ban, tehát törvényes fia születésénél egy évvel korábban megszületett lánya, Lucy egy Lisa Moorish nevű brit énekesnőtől. Gallagher most, 20 évvel később találkozott először ezzel a lányával.

Liam Gallagher (@liamgallagher) által megosztott bejegyzés, Máj 23., 2018, időpont: 10:48 (PDT időzóna szerint)

A két fiával készült képet, amelyen a srácok féltestvére, a 20 éves Lucy is rajta van, Liam Gallagher az Instagramra is kitette. A lányról természetesen tudott az énekes, támogatta is őket, házat vett, pénzt küldött, hogy

semmiben ne szenvedjenek hiányt,

de a találkozásra egész mostanáig kellett várni - írja az Independent. Gallagher másik lánya második házassága melletti kapcsolatából született 2012-ben. Gallgher abban az időben, 2008 és 2014 között a szintén zenész Nicole Appleton férje volt, akitől szintén született egy fia, ő is látható a fenti képen. Egyébként a nő, akivel a viszonyt fenntartotta házassága mellett, a New York Times újságírója volt.