Plácido Domingo is nézi a Virtuózokat

Plácido Domingo rendszeresen figyelemmel követi a Virtuózok komolyzenei tehetségkutatót, az összes adást vissza szokta nézni. Ezentúl azonban részt fog venni a gyerekek képzésében, és a zsűrizésben is.

A Virtuózok sajtótájékoztatóján Peller Mariann, a Virtuózok licensztulajdonosa, ötletgazdája, producere elmondta, hogy milyen messzire jutott a világ első komolyzenei tehetségkutató műsora. Május elején magyar művészekkel, és a Virtuózok stábjának egy részével New Yorkba utaztak, ahol Plácido Domingóval kötöttek szerződést, így a világhírű spanyol tenor már a Virtuózok cégtársa lett. Plácido Domingo elmondta, hogy rendszeresen figyelemmel követi a komolyzenei tehetségkutatót, az összes adást vissza szokta nézni. Ezentúl azonban részt fog venni a gyerekek képzésében, és a zsűrizésben is.

„A Virtuózok tehetségkutató műsor és mozgalom, illetve ezeken keresztül a fiatal zenei tehetségek támogatása, valamint a műfaj szépségeinek szélesebb körhöz való eljuttatása csodálatos kezdeményezés a klasszikus zene világában. Az első perctől kezdve lenyűgözött, ugyanúgy, ahogy a Magyarországon felfedezett tehetségek” - írta Plácido Domingo.

Nem ez volt az egyetlen változás New Yorkban. A Virtuózok tehetségkutató licenszjogát ugyanis megszerezte James Corden cége, a Fulwell 73, így hamarosan elindulhat a műsor az Egyesült Királyságban, és Amerikában is. Peller Mariann elmondta, hogy a Virtuózok nem várt sikereinek köszönhetően túlnőtt rajta, így további szakmai, illetve pénzügyi partnerek is segíteni fogják a tehetségkutatót, például a Hiventures Kockázati Tőkealap-kezelő Zrt. lett az egyik új befektetőjük.

A cég vezérigazgatója, Kisgergely Kornél azt mondta, hogy a Hiventures küldetése egybeesik a Virtuózok-éval, ez pedig a magyar tehetségek segítése, és különböző lehetőségek biztosítása. A Virtuózok-ban felfedezett művészek nagy sikereket értek el a műsor óta. A 2017-es év győztese, Kristóf Réka például a New York-i Carnegie Hallban adott szólóestet. Az ott bemutatott repertoárját a magyar közönségnek június 20-án adja elő.

Kristóf Réka azt mondta, hogy itthon mindig más fellépni, és egyik nagy vágya, hogy többször énekelhessen magyar közönségnek. Boros Misi 2014-ben lett a Virtuózok Kicsik kategóriájának győztese, azóta 150 koncertet adott a világ számos pontján. Szeptemberben pedig önálló estje lesz a Papp László Budapest Sportarénában, ahol olyan művészek lesznek meghívott vendégek, mint például Bogányi Gergely Kossuth-díjas és Liszt Ferenc-díjas zongoraművész.

A tehetségkutatóban zsűriző mesterek is készülnek egy közös koncerttel. December 30-án a Müpában fellép Miklósa Erika Kossuth-díjas és Liszt Ferenc-díjas operaénekesnő, Kesselyák Gergely Liszt Ferenc-díjas karmester, Érdemes Művész, a Magyar Állami Operaház tagja, Balázs János Liszt- és Junior Prima-díjas zongoraművész, Érdemes Művész és Várdai István Liszt díjas csellóművész, Molnár Levente Liszt-díjas operaénekes, Bogányi Gergely Kossuth- és Liszt-díjas zongoraművész, és az est házigazdája Batta András Erkel Ferenc-díjas és Széchenyi-díjas zenetörténész, egyetemi tanár lesz.