Ezzel indul az idei fesztiválszezon

A FESZT!Eger idén május 31-én rajtol a hagyományoknak megfelelően megnyitva a 2018-as fesztiválszezont.

Május 31-én, a fesztivál szezont beindítva kezdődik a FESZT!Eger. A rendezvény három napja alatt a magyar pop-rock előadói lépnek fel a Losonczy völgy sziklái közt. A nyitónapon, csütörtökön a Zanzibár és a Kowalsky meg a Vega játszik, a többi napon többek között fellép a Depresszió, a Road, a Wellhello, a Blahalousiana, a 30Y, az Intim Torna Illegál, a Paddy and The Rats, az Irie Maffia és a Péterfy Bori & The Love Band is. A rendezvény helyszíne

a természet által visszahódított területen van,

amit több mint 40 éve nem használnak, körülötte öreg bányaudvarokkal, borospincékkel és szőlőtőkékkel. A 2018-ban a legélhetőbb vidéki városnak választott Eger nem csak a Feszt!Egerrel várja vendégeit a nyár első hétvégéjén. A rendezvény keretei között a Feszt!Arcok a város különböző pontjain kapnak majd kedvezményes szolgáltatásokat a Mutasd a karszalagod! nevű akció keretében péntektől vasárnapig. Az akció részletei a rendezvény honlapján találhatók.