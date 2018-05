Szűcs Judith gyerekkora óta rengeteget szédült, de csak akkor derült fény a rosszullétek okára, mikor terhes volt.

Szűcs Judith hosszú éveken át nem tudta, milyen betegsége van, csak azt vette észre már gyerekként, hogy nem tud fejen állni, mert valahányszor megpróbálta, mindig

borzasztó szédülés és émelygés tört rá.

Egészen felnőttkoráig, egész pontosan terhességéig kellett várnia arra, hogy kiderüljön, mi okozza a furcsa, amellett pedig nagyon kellemetlen tüneteket.

A 64 éves énekesnő a HOT! magazinnak azt mondta, „gyerekkoromban nem tudtam fejen állni. Testnevelésórán sokszor próbálkoztam vele, de borzasztóan szédültem, émelyegtem, nem éreztem jól magam. Nagyon meg voltam rémülve. Csak akkor derült fény ennek az okára, amikor világra hoztam a lányomat, Timit. Az orvosok felhívták a figyelmemet arra, hogy az ötös és a hatos csigolyám folyamatosan összecsúszik,

elzárják a nyaki eret, így nem jut elég vérhez az agyam,