Az Ördögkatlan fesztiválon minden évben kiemelkedő írók, költők, színészek és zenészek szerepelnek. A fesztiválról sokat elárul, hogy Törőcsik Mari és Cseh Tamás a védnökei. Az idei évben Ifjabb Vidnyánszky Attila társulata is bemutatkozik, az előadásukban pedig Törőcsik Mari hangját is hallhatja a közönség.

Kiss Mónika és Bérczes László 2008-ban szervezte meg az első Ördögkatlan Fesztivált, így az idei már sorban a 11. lesz. A rendezvényről sokat elárul, hogy védnökei Törőcsik Mari és az első fesztivál indításakor még aktív Cseh Tamás. (A zenész a második fesztivál ideje alatt halt meg.) 2018-ban az Ördögkatlan díszvendégei

Snétberger Ferenc, a Magvető Kiadó, a Sztalker csoport és a k2 Színház lesznek. A Magvető Kiadó több kortárs írót és költőt is meghívott a fesztiválra, sztárvendégük pedig Nádasdy Ádám lesz.

A költő, műfordító legújabb verseskötetéből fog felolvasni, valamint a fesztiválra készít majd néhány új költeményt is. Ezenkívül a műfordításról is szó lesz. A fesztivál vendégei közt lesz Tompos Kátya is, neki ez lesz a harmadik Ördögkatlanja fellépőként. Idén Kisharsányban, a Like a Rolling Stone című koncerten egy AC/DC-számot fog előadni, rajta kívül színpadra lép még a koncerten Zséda, Ónodi Eszter, Gryllus Dorka, Jordán Adél, Simon Kornél és Chris Mattheisen is.

Tompos Kátya a Like a Rolling Stone-buli másnapján önálló koncertet is ad, ahol főképp a második lemezének dalait adja elő. A fesztivál fellépői között van még a Sztalker csoportot is, amelyiket ifj. Vidnyánszky Attila vezeti, és az Ördögkatlan fesztiválon lesz

először, hogy teljesen önállóan állnak ki egy előadással.

A társulat két éve alakult a Színház- és Filmművészeti Egyetemen, és az elmúlt időszakban végig más színházak vagy nagy rendezők, tanárok támogatását élvezték.

A William Faulkner Míg fekszem kiterítve című regénye alapján készült darabban csak férfiak játszanak majd, viszontTörőcsik Mari hangja is meg fog szólalni, ugyanis a társulat tagjai leutaztak a színésznő otthonába, és felvették vele a szükséges mondatokat.

A k2 Színház szokása, hogy a színészei az Ördögkatlan előtt néhány nappal beköltöznek egy vidéki faluba, ahol történeteket gyűjtenek a helyiektől, és ezekből adnak elő a fesztiválon.

A Common Vibe egyesület is fellép idén, ők profi zenészeket kötnek össze hátrányos helyzetű gyerekekkel, akik így lehetőséget kapnak arra, hogy megismerkedjenek hangszerekkel, felfedezzék saját muzikalitásukat.

A Common Vibe önkéntes tagjai már több mint egy éve foglalkoznak a nyolctagú Várkonyi Csibészekkel, akik Ózd külvárosából jöttek, és idén az Ördögkatlan Fesztiválon is fellépnek. A fesztiválon lesznek komolyzenei és könnyűzenei koncertek is. Többek között fellép

Presser Gábor is, aki a 30 éves Csík zenekarral áll majd egy színpadon.

Udvaros Dorottya és Jordán Adél pedig a Budapest Bárral lépnek fel. Az Ördögkatlan Fesztivált július 31. és augusztus 4. között rendezik meg, a részletes programok elérhetőek a fesztivál internetes oldalán.