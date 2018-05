Elképesztő részletességgel számol be Cardi B legutóbbi videóklipjének forgatási körülményeiről egy rövid videóban. Azt mondta, nem szokott izzadni, de most mindenhol sikerült.

Néhány napja jött ki a bronxi rappernő, Cardi B Be Careful című számához készített, legújabb videóklipje. A lényeg valójában nem is ez, mivel csak egy sivatagban játszódó, keménykedős klipről van szó. Az érdekes sokkal inkább az, ahogy az énekesnő

egy alig egyperces Instagram-videóban beszámol a forgatás körülményeiről.

Persze az sem rossz, ahogy a videó elején megkérdez minket, hogyan érezzük magunkat. És mivel nyilván sokan örömmel mondjuk magunkban, hogy nagyon jól, Cardi B a kérdése után tartott másfél másodperces kivárás után megereszt egy „de jó”-t. Tudomásul vette.

Aztán jön a lényeg, hogy kijött az új videója, amelynek elmondása alapján nagyon kemény volt a forgatása. Azt mondja, kint forgatták, a sivatagban, a semmi közepén, ahol nagyon meleg volt. És itt jönnek a részletek: „olyan rohadt

melege volt a kib*szott terhes seggemnek, hogy még.

Pedig általában nem is izzadok, de aznap. Fú, még a hónaljam is izzadt, és a cicim alatt is izzadtam, és ilyen még soha nem volt.” Ezek után néhány szót ejt Jennifer Lopez legújabb videójáról, amelyet a Dinero című dalhoz készítettek. A klip hirdetése nem véletlen, mivel Cardi B is rappel a dalban, szerepel a klipben. Ami – ahogy az Instagram-videójában kifejti, – azért érdekes, mert gyerekként még rendesen fújt Lopezre, aki úrilányként a 2002-es slágerében vígan énekelte, hogy „I'm still Jenny from the block” ('még mindig csak Jenny vagyok a környékről'), pedig egy magániskolákat megjárt úri lány volt.