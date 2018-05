Utcára kerülhet Bubik István lánya

Bubik István lányát, Kincsőt és édesanyját kilakoltatják. Elképzelhető, hogy a Városligetben töltik a következő éjszakákat.

A 2004-ben, 46 évesen meghalt Bubik István lánya, Kincső és édesanyja nagyon nehéz időszakot élnek át. Kincső anyja a színész halála óta nem tudott talpra állni. Korábban Bubik István támogatta őket, de 2004 után segítség nélkül maradtak.

A színész lánya a Best magazinnak azt mondta, hogy „adósságaink voltak, a bank pedig eladta a lakást a fejünk felől egy embernek. Ő nagyon rendes volt, mert bár egy éve ki kellett volna költöznünk, engedte, hogy maradjunk, de azt mondta,

most tényleg mennünk kell.

Mindent összepakoltunk, a bútorok már üresen állnak, de hogy hova megyünk, azt nem tudjuk. Úgy tűnik, a Városligetben kell majd éjszakáznunk egy ideig.”

Kincső azt is elmondta, hogy jelenleg egy étterem konyhájában dolgozik amellett, hogy esti iskolába jár. „Próbálom én megteremteni azt, amire szükségünk van. Most anyuban is nekem kell tartani a lelket. Erős lány vagyok, de jó lenne, ha egy kicsit vidámabb napok következnének, mert most minden nagyon nehéz” - mondta a lassan 20 éves Kincső, aki 5 éves volt Bubik István halálakor.

Anyja mindent megpróbált megtenni lánya érdekében, de képzőművészként mégsem tudott annyi pénzt keresni, amennyire szükségük lett volna. Közbeszólt a betegsége is, így egyre nagyobb adósságuk lett. A lapnak azt mondta, „én egy édesanya vagyok, akinek a lánya jelenti az univerzumot, az elmúlt 18 évben mindent ezért tettem. Sok ellenségünk volt ez alatt az idő alatt, sokan néztek ránk ferde szemmel, de mi kitartottunk egymás mellett. Tudom, ha István élne, nem hagyta volna, hogy ez történjen velünk, megvédett volna minket.”