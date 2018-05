A jövőnek üzen a múltját ünneplő Siófok

Siófokon két napig tart a gyereknap: május 26-án, szombaton és május 27-én vasárnap is egész napos programok lesznek a városban. Lesznek gyerekkoncertek, színházi előadások és egy időkapszula segítségével a jövőnek is üzen a város.

Alig ért véget a siófoki Pünkösdi Szezonnyitó, amin nagyjából 40 ezren látogattak meg, és már készülnek a következő hétvégére, az egész hétvégén át tartó gyereknapra. Lesznek gyerekkoncertek, színházi előadások és egy időkapszula segítségével a jövőnek is üzen a város. Az időkapszulát a Kálmán Imre Kulturális Központ főbejárata előtt található lépcsősor harmadik fokába helyezik el május 27-én, vasárnap, 19 órakor. Gyulainé Isó Edina, az intézmény igazgatója elmondta, hogy

25 év múlva veszik ki az időkapszulát, amely a városiak üzenetét rejti majd.

Több mint ötven siófoki intézménynek küldtek felhívást, hogy röviden fogalmazzák meg Siófokkal kapcsolatos gondolataikat. Kiderült, hogy a város polgármestere, dr. Lengyel Róbert is üzent: leírta, hogy milyennek látja Siófokot, mit jelent neki a város, és a mit kíván polgárainak a jövőre nézve. Gyulainé Isó Edina azt is elmondta, hogy tavaly elindították a Segíts Te is! elnevezésű kezdeményezésüket: egy szociálisan érzékeny siófoki egyesületet szeretnének támogatni minden évben. Az idei gyereknap támogatottja a siófoki Beszédes József Általános Iskola Speciális Tagozata, így az időkapszulát két ott tanuló diák helyezi majd el.

Az időkapszula elhelyezése mellett a város

az Ezer Lámpás Éjszakája egyik helyszíneként

az országos programsorozathoz is kapcsolódik. Ennek keretében Varga Viktor, Freddie és a Sugarloaf koncertjével, illetve világító lufik felengedésével hívják fel a figyelmet ara, hogy minden évben egyre több gyerek tűnik el. Szombaton és vasárnap a városi gyereknap keretében koncertek és zenés mesék várják a családokat. Ekkor nyílik meg a siófoki születésű Szőnyi Gergely könyvillusztrátor és animációs tervező kiállítása is.

A várossá válásának 50. évfordulóját ünneplő Siófokon egymást követik a hétvégi programok. Sikeres volt a szezonnyitó fesztivál a pünkösdi hosszúhétvégén. Május 18. és 21. között 27 előadó lépett fel a Nagystrandon, a vízparti, fehér homokos PLÁZS színpadán, és összesen 40 ezer látogatót vonzott a Pünkösdi Szezonnyitó.