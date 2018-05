Ezért tett egy kis kitérőt Justin Timberlake

Justin Timberlake ismét nagy örömet okozott rajongóinak. Éppen a Man of the Woods című turnéjával érkezett Texasba, amikor tett egy kis kitérőt.

Korábban megírtuk, hogy lövöldözés volt május 18-án egy texasi középiskolában, a tettest elkapták, de tizen meghaltak, és többen súlyosan megsérültek. Justin Timberlake éppen a napokban érkezett Texasba a Man of the Woods című turnéjával, és úgy gondolta, tesz egy kis kitérőt, hogy meglátogassa a kórházban a sebesülteket. Az egyik áldozatot, Sarah Salazart a lövöldözés során a nyakától a combjáig több helyen is eltalálták, intenzív osztályra került. Családja internetes oldalon próbál meg pénzt gyűjteni a drága kezelésekre, azt írták, hogy a teljes gyógyulásig még hosszú út áll előtte.

Justin Timberlake ajándékot is vitt a súlyosan sebesült lánynak - írta a Billboard.