Az utóbbi évtizedek egyik legnagyobb hatású és legtalálékonyabb alternatív rock zenekara, a Nick

Cave & The Bad Seeds 2018-ban visszatér Budapestre, és júniusban az Arénában játszanak.

Korábban megírtuk, hogy Nick Cave 5 év után újra Magyarországon játszik. Azt azonban sokan hajlamosak elfelejteni, hogy az ausztrál zenész mögött egy komplett zenekar áll, nem véletlenül az a nevük, hogy Nick Cave & the Bad Seeds. Cave a stúdióban és a színpadon is ezzel a csapattal dolgozik, és nem szabad elfelejteni, hogy többek között azért, mert olyat próbálnak összerakni, amire

Cave egyedül nem volna képes.

A Bad Seeds 1983-ban alakult, miután Cave előző zenekara, a The Birthday Party egy elég rossz hangulatban zajló berlini felvétel után feloszlott. Felszabadulva azon korlátok alól, hogy milyennek kellett volna lennie egy hagyományos rock and roll-bandának, Cave összehozott egy új csapatot, hogy együtt feszegessék tovább a kortárs rockzene határait. Míg a Birthday Party kétségkívül segített abban, hogy kultuszt építsenek a denevérekért rajongó gót bandák köré, addig a Bad Seeds túl szokatlan ahhoz, hogy mások versenyezni akarjanak vele, vagy le akarják körözni.

A Kicking Against The Pricks című, 1986-os stúdióalbumuk idejére már megjelent az igény arra, hogy nyugodtabb hangvételű, komolyabb zenei anyaggal jelentkezzenek, és

ez az irány meg is figyelhető

a Bad Seeds későbbi dalaiban. A banda hírneve azon alapul, hogy képesek olyan albumokat kiadni, melyek a banda által választott zenei irányvonalban igazi műalkotásoknak számítanak.

Sokaknak fel sem tűnik, hogy Cave dalszövegeiben mindig is el volt rejtve egyfajta ausztrál humor, ami még a legsötétebb dalait is átjárta. Ez leginkább a Bad Seeds 1996-os Murder Ballads című albumán került előtérbe. Ez egy abszurdista horror-show volt, amire a Where The Wild Roses Grow című duett is felkerült, amit Kylie Minogue-gal adott elő Cave.

Miután már régóta a világ egyik legújítóbb, működő zenekaraként tartották őket számon, a banda 2013-ban kiadta a Push The Sky Away-t. Ez a kísérleti hangszerelés és

Cave eddigi leghomályosabb dalszövegeinek összjátékával

új szintet állított be a Bad Seeds számára.

Ez, a 2016-os Skeleton Tree című albumukig biztosan tartó állandó fejlődés különbözteti meg Nick Cave-éket a többiektől. Már több mint 34 éve dolgoznak együtt, legutóbb a magyar közönség a Sziget fesztiválon láthatta őket 2013-ban.