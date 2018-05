Magyarok is felkerültek a nácik hírhedt listájára

A náci Németországban két vaskos, összesen több mint 16 ezer tételes listát készítettek Elfajzott művészet címmel. Ezekbe az olyan művészeti alkotásokat vezették be, amelyeket a kultúrpolitika nem tartott megfelelőnek. Vagy azért, mert szerintük alkalmasak lettek volna a német gondolkodás megzavarásárva, vagy egyszerűen csak azért, mert alkotójuk zsidó származású volt. Mutatjuk a listában szereplő legismertebb művészek adott munkáit, köztük több magyarét is.

A náci Németországban nemigen volt helye az avantgárdnak. Az akkori, hivatalosan is elfogadott német esztétikumnak – kis túlzással persze – tartalmaznia kellett némi szőkeséget, harciasságot. Ennek megfelelően alakultak a képzőművészeti alkotások is. Legalábbis azoké a művészeké, akik szerették volna, ha foglalkoztatják őket, használják a produktumaikat. Persze voltak olyan művészek, akik nem ennek mentén képzelték el működésüket, és elindultak olyan irányokba is, amiket

a náci kultúrpolitika egyértelműen elutasított.

Ilyenek voltak az avantgárd irányzatai is. Az absztrakt, a groteszk – a hivatalos álláspont szerint – megzavarhatták a német gondolkodást. Emellett problémásnak tartották a zsidó származású alkotókat is. 1937-ben, Hitler hatalomra kerülése után 4 évvel érdekes kiállítás-párost rendeztek Münchenben. Ugyanabban az utcában, két külön kiállítóhelyen mutatták be a támogatott művészi alkotásokat, valamint a nem kívánatosakat. A teljes elutasítás helyett tehát ilyen, egyértelműen nevetségessé tételi szándékkal megvalósított akciók születhettek. Azonban érdekes, hogy annak idején állítólag a „degeneráltak” kiállításának bejáratánál volt óriási a sor. Hogy miért, azt azért nagy bátorság lenne innen megmondani. A német kulturális vezetés kiadott két vaskos kötetet, amelyekben

több mint 16 ezer „elfajzott” művészi alkotást listáztak.

Ezek közül került ki az 1937-es kiállítás anyaga is. A Londoni Victoria and Albert Museum jóvoltából most elérhető a teljes, kétkötetes (I., II.) dokumentum digitálisan, tele művészekkel és alkotásaik nevével. Elsősorban németeket találhatunk köztük, de ott van az orosz Kandinszkij, vagy a spanyol Picasso és jó néhány magyar művész is. Mi összesen 11-et találtunk, a kereshető webes felületen: Bernáth Aurél, Berthy Lajos, Bossányi Ervin, Czóbel Béla, Emőd Aurél, Frank Frigyes, Glatter Alfréd, Medgyes László, Moholy-Nagy László, Reiner Imre és Szobotka Imre.

