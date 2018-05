Több mint 10 év után visszajönnek Budapestre a soul királyai

Az amerikai LMT Connection koncertezik szerdán a Kobuci Kertben. Olyan vendégzenészeket hoznak magukkal, akik korábban a The Police-szal, vagy akár a Rolling Stoneszal léptek fel.

A soul és funky királyai koncerteznek május 30-án, szerdán az óbudai Kobuci Kertben. Az 1989 óta aktív LMT Connection koncertezik, és egy halom nagyágyú zenészt hoznak magukkal. A detroiti funk-soult játszó LMT Connection szerepelt már BB King 80. szülinapi koncertjén, és hírnevüket az is jelzi, hogy a stíluskirály Marvin Gaye utolsó napjáról szóló dokumentumfilmben az LMT Connection énekes-gitárosa, Leroy Emmanuel

játszotta a legendás zenészt.

A dobok mögött Mark Rogers kíséri őt, míg a basszust John Irvine biztosítja már 30 éve. Az LMT Connection vendégzenészeket is színpadra hív. Ott lesz Joel Parisien, akiről úgy tartják, legalább olyan jó, mint Jamie Cullum. Nem is csoda, hogy Észak-Amerika, Európa, Ausztrália, Új-Zéland fesztiváljain rendre húzónévként szerepel. Eddig már négyszer jelölték a „kanadai Grammy-díj"-nak számító Juno-díjra. Az LMT Connectionnal játszik a Kobuciban a Chops Horns is. A több mint harminc éve játszó,

szinte már veteránnak számító zenészekpillanatnyilag Alicia Keys fúvósai, de korábban egy-egy koncertkörúton felléptek a The Police-szal és a Rolling Stones-szal, Christina Aguilerával, Bob Dylannel és Mariah Carey-vel is.

A fiatal Joel Parisien azt mondta róluk, „ezek a srácok olyan sok emberrel játszottak, hogy ők garantálják a profizmust, a hitelességet. Lélekből játszanak és ez hihetetlen energiaként jelenik meg a show-ban." Az LMT Connection 2005-ben egyszer már járt Magyarországon, arról a koncertről az A38 készített is egy műsort.