Elárverezik Antonio Canova elfeledett mellszobrát, több mint 350 millió forintot is érhet. A békét jelképező női szobrot a művész a háborús évek után, Napóleon Elba-szigeti száműzetésének idején készítette.

Több mint egymillió fontért (368 millió forintért) kelhet el a 19. század ünnepelt neoklasszicista szobrászának, Antonio Canovának egy 200 éve elfeledett márvány mellszobra. Canova (1757-1822) alkotását, amely a Béke mellszobra címet kapta, 1817-ben kiállították a londoni Királyi Akadémián, ám a következő kétszáz évben az a walesi család is elfeledkezett róla, amelynek a tulajdonában volt. Canova a 19. század elejének egyik ünnepelt művésze volt, mecénásai között volt a pápa, Napóleon és Wellington hercege is, alkotásai borsos áron keltek el. A neoklasszicista szobrász alig néhány műve van magántulajdonban. A Béke mellszobrát július 4-én bocsátja árverésre a Sotheby's aukciósház, amely a jövő héten londoni székhelyén ki is állítja a művet.

A békét jelképező női szobrot a háborús évek után, Napóleon Elba-szigeti száműzetésének idején készítette Canova, ajándékba szánta barátjának, a politikus és műgyűjtő John Campbellnek, Cawdor bárójának. A mellszobornak csöndes élete volt a Cawdor család pembrokeshire-i kastélyában. Campbell 1821-ben halt meg, és a 150 szobás kastély őrizte óriási gyűjteményét, amelyben feledésbe merült a Canova-szobor. Amikor 1962-ben a már leromlott kastélyt felbecsülték eladása előtt, a leltárba csak „egy diadémot viselő nő fehér márvány mellszobraként” került be. Jelenlegi tulajdonosa évekig kutatta a szobor eredetét, még Canova és Campbell eredeti levelezését is felkutatta. Christopher Mason, a Sotheby's szakértője azt mondta, Canova az emberi szépség esszenciáját alkotta meg a szoborban, és a mű személyes vízióját ábrázolja, amikor készítette, nem kellett törődnie semmilyen megrendelői ízléssel. Mason azt is hozzátette, hogy legutóbb tavaly novemberben árverezték el Canova egy mellszobrát, amely Joachim Murat nápolyi királyt ábrázolja. A mű 3,8 millió fontért (1,4 milliárd forintért) kelt el. A szakértő szerint a Béke mellszobra iránt is nagy lesz az érdeklődés a júliusi aukción.