Júniusban minden hétvége felér majd egy gyereknappal a Hajógyári Szigeten. Halász Judit koncertje nyitja meg az idei Gyerek Szigetet, majd a színházi előadásoktól kezdve, az állatsimogatón át, egészen az akadálypályákig rengeteg ingyenes programmal várják a gyerekeket.

Most szombaton ismét a gyerekek foglalják el a Hajógyári szigetet, ami egy játékos birodalommá változik négy hétvégén át, egész júniusban. A nyitónapon, június 2-án fellép,Halász Judit, másnap pedig a Kaláka szórakoztatja őket. De lesz még színház, valamint Jógakaland és Gladiátor futás is ezen a hétvégén. A Gyerek Sziget nyitónapján, június 2-án a színpadon a Világszép nádszálkisasszony és A kíváncsi Kiselefánt történetén mutatják be a gyerekeknek, utána pedig Halász Judit koncertje következik. A vasárnap Az aranyszőrű bárány, a Bogár muzsika és végül a Kaláka mulatságával lesz teljes. A színpadi előadásokon kívül lesz állatsimogató, az artisták világába betekintést nyújtó Karamella Cirkuszvilág, a Kukutyin, a Csodák Palotája, a Játékbirodalom, ugrálóvárak, Kézműves Palota, a Kerek Perec gasztronómiai játszóház, MiniAldi, Rossmann Ringató Liget, Minimax Sátor és Modellezők tere is.

A Generali KRESZ Parkban tanulhatják a gyerekek a biztonságos közlekedés alapjait, az Elevenpark-laserparkban célbalövés lesz, az M2 pedig egy biztonságos kalandparkkal várja a gyerekeket. A Generali Sportparkban két-két hétvégére osztják a júniust, és más-más sportokat lehet kipróbálni az egyik, illetve a másik hétvégepároson. Az első két hétvégén

a Gladiátor Run Akadályfutáson van a sor, ami egy kiskamaszoknak épített pálya akadályokkal. A Shaolin szerzetesek ügyességet és erőt igénylő akadálypályáját is ki lehet próbálni az első hétvégén. A Sárkány kertje Shaolin akadálypályán Kung-fu Wu-Kung és oroszlántánc-bemutató is lesz.

A Gyerek Szigetre költözik a hétvégére a Siklósi Vár is a Királylány- és apródképző játszóházukkal. A középkori jellegű játszóházban a család összes tagja beöltözhet apródnak vagy hercegnőnek, hogy utána elkészítsék a fotót az uralkodói családról. Csak ezen a hétvégén lesz Jógakaland, ahol az egész családot átmozgatják, egy mesén keresztül ismerhetik meg a jóga örömét. Amíg a gyerekek játszanak, a Generali Szűrőbuszban ezentúl, szombatonként ingyenes vérnyomás-, vércukor-, koleszterinszint-, testzsír-mérés, szemészeti és bőrgyógyászati vizsgálat van, hogy mindenki egészségesen vághasson neki a nyárnak. A Családbarát Óbuda pontja elsősorban a szülőket várja, ahol tapasztalatot cserélhetnek, orvossal konzultálhatnak a gyermekek fejlesztéséről, táborokkal ismerkedhetnek meg és legyen szó kezdő családalapítókról vagy többgyermekes veteránokról itt közösséget találhatnak. A Gyerek Szigeten a programok ingyenesek.