Halálos ágyán álmodta meg az Edda-baba születését

Kicska László nem gondolta volna, hogy 53 évesen apa lesz. Az Edda basszusgitárosa hisz abban, hogy nincsenek véletlenek, hiszen élete két legmeghatározóbb élménye párhuzamosan történt.

Korábban megírtuk, hogy az 53 éves Kicska Lászlónak, az Edda basszusgitárosának április 9-én megszületett a kislánya, Natália Zita. A baba a második nevét nagymamája után kapta, aki akkor halt meg, amikor a pici megfogant. Kicska László azt mondta, anyja a halálos ágyán megálmodta a baba születését. „Nati augusztus végén fogant meg, édesanyám pedig szeptember elején hunyt el. Ő sajnos már nem tudhatta meg, hogy unokája születik, cserébe viszont megálmodta. Utolsó napjainak egyikén mentem be hozzá, amikor a halálos ágyán egyszer csak megfogta a kezem, és azt mondta, álmában azt látta, hogy apa leszek, kislányom fog születni. Ott helyben még nem tudtam neki azt mondani, hogy ez nemcsak egy álom, hanem maga a valóság, hiszen a párom akkor még nem lehetett biztos a várandósságában” - mondta a Lokálnak az Edda basszusgitárosa, és hozzátette, hogy a névválasztás egyáltalán nem volt kérdéses.

„Szerintem nincsenek véletlenek, minden úgy történt, ahogy kellett. Nagyon érdekes volt például, hogy a dátum, amikorra a párom ki volt írva szülésre, épp szeretett édesanyám születésnapjára esett. Ennek fényében a névválasztás egy percig sem volt kérdéses. A Natália kezdetektől fogva mindkettőnknek nagyon tetszett, ám szép gesztusnak tartottuk, hogy a pici elhunyt nagymamája emlékére a Zita nevet is megkapja. Édesanyám mindig nagyon vágyott egy unokára, kiváltképp egy kislányra. Az ő elvesztése és Natália születése talán életem két legmeghatározóbb élménye, legyen az pozitív vagy negatív. Nagyon különleges számomra, hogy mindez épp párhuzamosan történt. Úgy érzem, hogy bezárult egy kör, hiszen végül minden úgy alakult, ahogy édesanyám a halála előtt megjósolta. Most már mindannyian békére találtunk” - mondta Kicska László. Az Edda zenésze végigaggódta párja terhességét, ami egy vérömleny miatt egyáltalán nem volt zökkenőmentes.

Kicska azt is elmondta, nem gondolta, hogy neki 53 évesen még gyereke lesz.

„Vén fejjel már nem voltam megveszve azért, hogy mindenáron apa legyek. Tulajdonképpen már meg is barátkoztam a gondolattal, hogy nekem más utat jelölt ki a Jóisten. A párom megismerésével viszont minden megváltozott, hiszen ő 34 évesen még mindenképp vágyott gyermekre, és én örömmel voltam ebben partner. Hálás vagyok neki, hiszen így most életem egyik legboldogabb időszakát élhetem” - mondta a basszusgitáros. Kicska László volt feleségével, Keresztes Ildikóval is megosztotta az örömhírt, akivel több mint huszonöt évig voltak együtt.

„Ildivel a mai napig nagyon jóban vagyunk, gyakran dolgozunk együtt. Boldog volt, amikor megtudta, hogy apa leszek, és remélem, hogy hamarosan neki is megmutathatom az én gyönyörű kislányomat” - mondta Kicska.