Csak azért nem feküdt le Hendrixszel, mert még szűz volt

Azt mondta, a jó szex olyan, mintha istent érintené meg, és boldog, hogy ezt rengetegszer megtapasztalhatta. Arra pedig külön büszke, hogy nem is akárkikkel. A világ leghíresebb groupie-ja, a lassan 70 éves Pamela Des Barres szinte minden jelentősebb rocksztár ágyában megfordult annak idején. Ha pedig valaki kimaradt, az sem a véletlen műve volt. Például Jimi Hendrix ajánlatánál még szűz volt, ezért maradt el az együttlét, de jócskán vannak itt olyanok, akik mindent megkaptak a nőtől, akit valósággal megrészegítettek ők, a színpad királyai.

Valószínűleg Pamela Des Barres a világ egyik legismertebb, és valószínűleg legsikeresebb groupie-ja. Azaz olyan hölgye, aki sokszor nem titkoltan szexuális együttlétekben is bízva keresi – ismert – zenészek társaságát. Des Barres, aki még mindig az első férjétől örökölt vezetéknevét használja, a műfajban a csúcsra jutott, mert

olyan falatok jutottak neki, amikért a nők egy része irigységből utálhatta,

másik részük pedig undorodva mondhatta el mindennek. Az előbbi csoport megnyilvánulásai nyilván csak erőt adtak neki, az utóbbi irányából érkező kritikákat pedig talán soha nem tudta feldolgozni, akármilyen jól érezte magát a bőrében groupie-királynőként.

Des Barres most az 1987-es könyve (I'm With the Band) újra megjelenését ünnepli, és azt nyilatkozta, még mindig nem örül ezeknek a hangoknak. „Ez egy ilyen ítélkezési sz*rság. Az emberek mindig idegesek, ha a szex kerül szóba, és ez szörnyű. Én nem egy kis áldozat voltam, rengeteget kaptam azoktól a kapcsolatoktól” - mondta Des Barres a Sunnak. A nő azt is

elárulta, hogy ki volt az igazi szerelme a kipipált, nagyágyú rockerek közül.„Annyira romantikus volt... Mellette úgy érezted magad, mintha te lennél az egyetlen nő a földön. És persze mindenhová elvitt. [...] Soha nem felejtem azokat az órákat, amelyeket Jimmyvel töltöttem abban a hatalmas ágyban.” A Led Zeppelin gitárosáról, Jimmy Page-ről beszélt ilyen szépen Des Barres, aki természetesen a zenekar több turnéján is ott volt: „egyik alkalommal ott ültem a színpad szélén, mikor Jimmy kilépett a 80 ezer ember elé a gitárjával. [...] Én meg, Jimmy erősítőjén ülve, teljesen úgy éreztem magam, mint a banda egyik tagja. Az első sorokból csak úgy

bámultak a lányok, és az járt a fejükben, hogy melyikükkel feküdhettem le.

Annyira büszke voltam. Egyszerűen az voltam, ami mindig is szerettem volna lenni: a lány, aki a világ legnagyobb rockezenekarának gitárosával jár.” Szerencsére Des Barres folyamatosan pakolja ki a régi fotókat az Instagram-oldalára:

Egyébként nem Jimmy Page volt az egyetlen zeppelines, akihez Des Barres közel került. Az énekessel, Robert Planttel is jóban volt, és úgy néz ki, a barátság a régi.

Des Barres kifejezetten kiváltságosnak érzi magát a rengeteg, szerinte minőségi szexszel járó kapcsolata miatt. Azt mondta, „nekem a jó szex olyan, mintha megérinteném istent, és nagyon szerencsés vagyok, hogy ezt olyan sokszor megtapasztalhattam. Írhattam is róla szabadon, nyíltan és örömmel, miközben sok más nő egyáltalán nem tehette ezt meg.”

