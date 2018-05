Az idén 50 éves Siófok városában, a Plázson napközben a strandoláson és a napozáson kívül különböző sportprogramokkal kapcsolódhatnak ki a látogatók, este pedig koncertekkel szórakoztatják a közönséget. Az idei szezont a 15 éves Punnany Massif nyitja meg.

A Siófoki Plázs június 16-án a Punnany Massif koncertjével nyitja meg a szezont. A zenekar frontembere, Wolfie elmondta: „annál sok jobb nincs ebben az országban, ha jó idő van és Balaton”. A siófoki Plázs ebben a szezonban több újítással is készül, egy új, nagy stéggel és egy, a medence mellé épült bárpulttal

bővül a fehérhomokos luxus strand.

A nappalok továbbra is a kikapcsolódásról, míg az éjszakák a szórakozásról szólnak majd. A Plázs nyitórendezvényén a Punnany Massif előtt az Ocho Macho és az NB lép fel. A Punnany Massif ráadásul ebben az évben ünnepli 15. születésnapját, mely kapcsán több meglepetéssel is készülnek, például egy új lemezzel is.

„Tulajdonképpen ez a lemez azért készült el, mert idén ünnepeljük a 15. születésnapunkat és egy csokorba összeszedtük a közönségkedvenc dalokat. Ez nem csupán annyit jelent, hogy leszedtük a régi lemezek polcairól és egy újabb polcra rakva úgy csinálunk, mintha valami új kiadvány lenne, hanem bevonultunk a Super Size Record stúdiójába és egy hónap alatt újrahangszerelve, újraénekelve, rappelve vettük fel ezeket a dalokat. Korábban a rádióban vagy felvételről hallható Punnany-dalok mindegyike produceri munka volt és nem volt bennük annyi élő hangszer, mivel azonban rengeteg olyan ember van, akik már a megalakulás óta járnak a koncertjeinkre, és nagyon szeretik a koncertes verziókat, ezért úgy gondoltuk, tartozunk nekik annyival, hogy úgy is felvesszük a dalokat. Ez egy 100 százalékosan élő produkció” - mondta Wolfie a hamarosan megjelenő PMXV-lemezről.

Napközben is vannak programok a Plázson Idén 50 éves Siófok városa, június 16-án a szezon nyitásán napközben a Plázson a strandolás és napozás mellet Teqball, röplabda, ping-pong és lábtenisz is várja a mozogni vágyókat. Este a Punnany Massif mellett az Ocho Macho és az NB gondoskodnak még a hangulatról. Június 14-én megnyit a Plázson a Nemzeti Sport VB terasz, ahol egész nyáron lehet követni a VB eseményeit az óriás kivetítőn.