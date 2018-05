Baji Bernadettet nevezték ki a VOLT Produkció Kft operatív vezetőjének. A korábban főként ügynökségeknél dolgozó, a Cultivo és az Add tovább kezdeményezés egyik alapítója korábban már szerepelt a Forbes 30 sikeres 30 alatti listáján, de dolgozott Londonban a Google-nél is.

Lobenwein Norbert és Fülöp Zoltán neve nem lehet ismeretlen a fesztiválszakmában kicsit is jártas emberek számára, hiszen ők a Telekom VOLT Fesztivál és a Balaton Sound alapító-főszervezői. A két nagyfesztivál mellet azonban ők a VOLT Produkció Kft. tulajdonosai is. Portfóliójukban található a MOL Nagyon Balaton eseménysorozat, mely a Balaton környéki programokat gyűjti egy csokorba, emellett pedig évente mintegy 15-20 saját rendezvényt szerveznek a Balaton Régióban. Ezek közül a legismertebb a STRAND Fesztivál és a B my Lake, de hozzájuk kötődik a Balaton Magazin és a Best Of Summer programfüzet kiadása is. Ugyancsak a VOLT Produkció szervezésben valósul meg a Nagy-Szín-Pad! című tehetségmutató verseny és a Petőfi Zenei Díj gála is. A fesztiválok, események mellett a VOLT Produkció a legnagyobb résztulajdonosai a budapesti Akvárium Klubnak.

A VOLT Produkció portfoliójába tartozó eseményeket, fesztiválokat szervező csapat irányítására nevezték most ki Baji Bernadettet, mint operatív vezető.„A VOLT Produkció Kft. elsősorban a kiváló csapatunknak, a fesztiváljaink, programjaink és a turizmus iránt elkötelezett kollégáinknak köszönhetően mostanra eljutott arra a szintre, ahol a folyamatosan bővülő feladatok megkövetelik egy operatív vezető jelenlétét. Bettivel régóta ismerjük egymást, biztosra vesszük, hogy a vezetésével hatékonyabb lesz a működésünk." – mondta el Fülöp Zoltán.

Baji Bernadett a Szegedi Tudományegyetemen kezdte tanulmányait, majd a Modern Üzleti Tudományok Főiskoláján végzett kereskedelem és marketing szakon. Több mint 10 éves, főként ügynökégi tapasztalattal rendelkezik. Két barátjával hozta létre a kommunikációs szakma egyik legnépszerűbb havi meetup és networking összejövetelét, a Cultivo-t. Szintén a nevéhez köthető az „Add tovább" nevű kezdeményezés, mely gyermekotthonban vagy nehéz körülmények között élő gyerekek karácsonyi kívánságait segít teljesíteni. Két évet dolgozott a Google-nál Londonban, így nem is csoda, hogy szerepelt a Forbes 30 sikeres 30 alatti listáján.