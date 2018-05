Frenreisz Károly már hat éve boldog házasságban él, és két gyerekétől öt unokája van. A Skorpió zenekar frontembere azt mondta, hogy a zenélést soha nem akarja abbahagyni, de azt is megfogadta, hogy több időt tölt majd az unokáival.

Frenreisz Károly, a Skorpió zenekar frontembere nem szokott sokat beszélni a magánéletéről, de most mégis kivételt tett. Az énekes hat éve boldog házasságban él, és két gyereke után már öt unokája is van. Frenreisz Károly azt mondta, sokkal több időt kellene velük töltenie. „Hetven felett az ember egy kicsit óhatatlanul visszavesz a tempóból, de ez így természetes is, hiszen életem folyamán iszonyú tempót diktáltam magamnak” - mondta a zenész a Lokálnak.

Azt is hozzátette, hogy a zenélést soha nem szeretné abbahagyni. „Persze a zenélésről, a zeneszerzésről sohasem fogok lemondani, ezért is indultam a Budapestről szóló dalpályázaton I LOVE BUDAPEST című dalommal és természetesen a Skorpióval megjelenünk egy-egy koncerten, ami mindig nagy öröm számunkra. És persze ott van a zsűrizési szerepem a Dal zsűritagjaként. Egyébként jó a közérzetem, rendszeresen járok futballozni, teniszezni, nyáron pedig vitorlázni. Ami a jó közérzetet illeti, rendszeresen fiatalokkal töltöm az időmet, velük jó dolgozni, bulizni, nekem ők jelentik az életet, velük az ember egész másképp áll a mindennapokhoz. A velem egykorúak – tisztelet a néhány kivételnek – kizárólag a betegségeikről beszélnek, ami engem cseppet sem érdekel. Másrészt ott van a csodálatos feleségem, aki figyel rám és fitten tart” - mondta Frenreisz Károly. A zenész már hatodik éve él boldog házasságban második feleségével, Anjával. „Én az életritmusom mellett otthon kenyérre kenhető ember vagyok. Zoltán fiam – akivel közösen dolgozunk a hang-és fénytechnikai cégünkben – Zalán, Abigél és Izabel édesapja, és van még két nagyfia is a felesége első házasságából, Benedek és Ágoston. Zsófi lányom fiai Hugó és Leó. Vanessa lányunk jelenleg Münchenben jár színművészeti egyetemre. Rajongok az unokáimért, de úgy érzem sokkal több időt kellene velük töltenem, ami rengeteg elfoglaltságom miatt nem igazán megy. De elhatároztam, valahogy a jövőben sort kerítek rá, hogy többet legyek velük és sokkal jobban az életük részévé váljak” - mondta a zenész.