Emberölési kísérlettel vádolják Kurt Cobain özvegyét

Azért húzódott el Kurt Cobain lányának válása, mert Frances Bean Cobain ragaszkodott apja ikonikus gitárjához. A hangszert végül nem sikerült visszaszereznie volt férjétől, aki mindennek a tetejében még meg is vádolta egykori anyósát, Courtney Love-ot emberölési kísérlettel.

Kurt Cobain és Courtney Love lánya, Frances Bean Cobain 2014-ben házasodott össze Isaiah Silvával, majd később, 2016 márciusában a legendás zenész lánya beadta a válókeresetet. A tárgyalás azonban egészen mostanáig húzódott, mert a két fél sehogysem tudott megegyezni vagyonuk elosztásában. A kérdéses tárgy, amihez mind a ketten ragaszkodtak, Kurt Cobain ikonikus gitárja volt, egy 1959 Martin D-18E típusú akusztikus gitár, amin többek között 1993-ban az MTV Unplugged-ban is játszott.

Isaiah Silva azt állítja, hogy megkapta ajándékba a gitárt, de Cobain lánya ezt tagadja. Ennek ellenére úgy tűnik, Cobain lányának exférje megtarthatja az ereklyét, és annyira belelendült, hogy még pereskedni is elkezdett: azt állítja, hogy Kurt Cobain özvegye, Courtney Love felbérelt embereket, akik betörtek a lakásába, megverték, szexuális erőszakkal fenyegették. Silva szerint el is rabolták és meg is ölték volna, ha egyik barátja nem hívja időben a rendőrséget - írta az NME. A bántalmazás közben arra akarták rávenni, hogy adja vissza Kurt Cobain gitárját. Courtney Love még nem reagált a vádakra.